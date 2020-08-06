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Не допустить "Бейрута" в Украине: Зеленский назначил срочные проверки

6 августа, 15:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бейрут показал важность соблюдения правил хранения опасных химических веществ

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже реагировал на мощный взрыв в Бейруте (Ливан) и по требованию президента Украины распорядился провести проверку запасов аммиачной селитры в найшей стране, которая и стала причиной взрыва в ливанской столице.

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Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что ужасный взрыв в Бейруте – это тревожное напоминание всем странам о том, как важно соблюдать правила хранения и использования опасных химических веществ.

"Ведь именно 2 700 тонн аммиачной селитры вызвали взрыв и гибель более 100 человек в Ливане. Именно поэтому сегодня поручил ГСЧС, Нацполиции, Министерству инфраструктуры, Госслужбе по вопросам труда, председателям ОГА и КГГА провести тщательные проверки того, как хранится и используется аммиачная селитра на различных предприятиях в Украине. Соблюдаются ли все нормы техногенной и пожарной безопасности. О результатах проверок и совершенных действий будем публично информировать общественность", – написал Шмыгаль.

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Отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский обратился к главе правительства с просьбой провести соответствующие мероприятия, чтобы не допустить "украинского Бейрута", передает ОПУ.

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"Прошу вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде. По результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на вечер 5 августа число погибших превысило 130, а ранения разной степени тяжести получили около пяти тысяч жителей. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели двухнедельное чрезвычайное положение.

По данным местных силовиков, при проведении сварочных работ произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2 700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры. Глава МВД Ливана отмечал, что "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту".

Читайте все подробности о взрыве в Бейруте и какая там сейчас ситуация.

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв проверка бейрут селитра Денис Шмыгаль взрыв в Бейруте

Источник: Сегодня

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