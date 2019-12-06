Не доверять Путину: Порошенко дал Зеленскому четыре совета по встрече Нормандской четверки

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На саммите в "нормандском формате" в Париже, где встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, президенту Владимиру Зеленскому в общении с Владимиром Путиным стоит придерживаться четырех советов.

Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пишет в своей колонке для "Украинской правды".

Во-первых, по его мнению, следует вернуться к теме берлинской "дорожной карты" .

Именно она является ключом к миру и должна стать "лакмусовой бумажкой" для проверки "искренности" миролюбивых намерений агрессора, считает Порошенко.

Ключевым аспектом этой "дорожной карты" является приоритет компонента безопасности всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.

Порошенко обращает особое внимание на опасную игру с терминами об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата.

Второй совет: неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН .

Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых условий безопасности, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом, отмечает экс-глава государства.

Он напомнил, что с нашими немецкими и французскими союзниками мы согласовали концепцию и модель размещения миротворческого контингента на Донбассе. А в немецкой коалиционной правительственной программе была четко зафиксирована важность размещения миротворческого контингента как элемент содействия восстановлению мира на Донбассе.

В тренде Не доверять Путину: Порошенко дал Зеленскому четыре совета по встрече Нормандской четверки

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Третий совет: не следует включать "газовый вопрос" в общую повестку "нормандского саммита ", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.

Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ, подчеркивает Порошенко.

"Уже пятый год, как мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановления прямых закупок газа у Путина рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – пишет он.

И самый важный совет: не доверять Путину . Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев и не видит нашего места на политической карте Европы.

Порошенко предлагает фразу "как мы ранее договаривались" внимательно проверять, не верить на слово и сверять с реальными текстами договоренностей.

В качестве примера он назвал переговоры в Минске в феврале 2015 года, когда выяснилось, что русскоязычный перевод уже разработанной соглашения коренным образом менял содержание положений, согласованных ночью на английском языке.

Напомним, Порошенко ранее заявил по встрече Нормандской четверки, никакого доверия к Путину и компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО быть не должно.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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