Не дождетесь: Кулеба объяснил, на что не стоит рассчитывать России

Дмитрий Кулеба / Фото: Кабинет министров Украины

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается отказываться от европейской и евроатлантической интеграции. ОБ этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Хочу огорчить всех, кто ожидает, что мы откажемся, или что-то остановим, затормозим. Не дождетесь. И специально для наших соседей из России – не дождетесь", – подчеркнул он.

Также он прокомментировал недавнее заявление народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отсрочить идею вступить в Альянс.

"В тот день, когда вышло ее интервью и оттуда взяли конкретно одну цитату, вырвали и начали раскручивать, я ей сразу позвонил. Ирина была очень возмущена и сказала: "Я мэр Рава-Русской, я вообще за НАТО, я евроатлантист, я просто хотела объяснить свои взгляды. Я сейчас дам опровержение". И она действительно дала опровержение. Более того, на следующий день правительство, поскольку Ирина Верещук является представителем правительства в парламенте, выступило с заявлением, где подтвердило неизменность нашего курса", – объяснил Кулеба.

Вице-премьер также обратился к украинцам с просьбой критически относиться к тому, какие сигналы запускаются в информационном пространстве, и больше следить за делами, причем не за одним конкретным делом, а за их развитием в динамике, то есть за всем, что было сделано правительство за 50 дней для укрепления и ускорения европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина должна изменить тактику по вступлению в НАТО – переориентироваться от политических заявление на реальные достижения в совместимости украинской армии с войсками альянса.

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