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Не ехать с пустыми руками: как Зеленскому надо подготовиться ко встрече с Трампом

12 июля, 07:12

Как объясняет эксперт, Трамп ценит прагматику, а США охотнее защищает свои инвестиции

Фото: Pixabay

Украине не стоит спешить с поездкой в США и ехать в гости к Трампу "с пустыми руками". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко.

По ее мнению, сначала надо "довести до ума" вопросы внутренней политики и выстроить четкую позицию по международным вопросам. К примеру, назначить главу МИД и посетить переговоры в "нормандском формате".

"Пока у нас нет даже главы МИД. А нам нужно выстроить стратегию по вопросам внешней политики. Она должна быть согласована с четкой позицией по Крыму и оккупированным территориям. Кроме того, эта стратегия привязана к переговорам в "нормандском формате". А встречи пока не было. Сейчас перед Украиной стоит сверхзадача: нам нужно назначить главу МИДа, потом провести парламентские выборы, сформировать группу дружбы с США, посетить Минск. Встречаться без обсуждения этих деталей, как по мне, не очень целесообразно", – говорит Екатерина Одарченко.

Кроме того, считает эксперт, Украине неплохо было бы иметь конкретные бизнес-предложения для США. Эта страна и ее лидер ценят прагматику в отношениях. В этом плане Украине нужно брать пример с западной соседки, Польши.

"Для того, чтобы встречаться с Трампом, надо иметь хотя бы такую позицию, как у Польши. То есть у них есть четкая геополитическая позиция, у них есть свои внешнеполитические цели, которые, собственно, в целом понятны. При этом они предложили США некую прагматичную модель. Поляки предложили США контракт по сжиженному газу, и это было хорошее предложение для американцев. Таким образом поляки выстроили прагматичные отношения с США. Это оказалось успешным, потому что вместе с сжиженным газом можно привлекать американских инвесторов. Украине также надо продумать тему прагматики. Пример Польши для нас должен быть показательным. С США и президентом Трампом лучший способ диалога – это прагматика. И Польша предоставила ему эту прагматику. Если мы также предоставим такую же прагматику, то у нас будет больше шансов. Понимаете, свои активы защищать всегда легче", – добавляет Одарченко.

До того, пока таких наработок не будет, Зеленский мог бы встретиться с Трампом "походя" на каком-нибудь мероприятии. К примеру, такой шанс был на G20, но он был упущен, считает эксперт.

"Пока же для Зеленского оптимальный вариант встречи с Трампом – это пересечься в рамках какой-то конференции, когда это не обязывает к длинному разговору. Тогда он и своим избирателям понравится, и будет какой-то визуальный контакт. К примеру, он мог бы поехать на G20 и где-то в кулуарах провести встречу с президентом Трампом, но этого не было сделано", – подводит итог Одарченко.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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