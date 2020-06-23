Стало известно, как Трамп отреагировал на агрессию России в Керченском проливе

Реакция США в ООН на агрессию России в Керченском проливе, где в 2018 году пограничники ФСБ атаковали три украинских военных корабля, взяв в заложники 24 украинских моряка, была резче, чем хотелось американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом, как сообщает ТАСС, пишет в своих мемуарах бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В опубликованной 23 июня книге "Комната, где это произошло" говорится, что Трамп считал Украину виновной в произошедшем, а украинские власти – в стремлении устроить провокацию.
"Трамп не хотел предпринимать каких-то быстрых действий, даже при том, что Россия была полностью не права", — утверждает Болтон.
Кроме того, в Белом доме посчитали слишком резким заявление на тот момент постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая, как выразился госсекретарь Майк Помпео, "выступила во всеоружии против Москвы".
В связи с этим Госдепартамент пытался "разбавить слова Хейли по проекту резолюции Совета Безопасности ООН касательно инцидента".
"Пусть с этим разбираются европейцы. Я не хочу иметь к этому отношения", — заявил тогда Трамп.
Это подтверждают и свидетельства экс-советника бывшего спецпредставителя США в Украине Кристофера Андерсона. В прошлом году на закрытом слушании комитета по разведке Сената США он заявил, что Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе.
Напомним, что украинских моряков удалось вернуть только в сентябре 2019 года, когда между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами. В аэропорту "Борисполь" их встречал лично президент Украины Владимир Зеленский.
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