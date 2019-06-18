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"Не идите на сговор с агрессором": Смешко призвал жителей Донбасса отказаться от российских паспортов

18 июня, 16:44

Россия окончательно запускает процедуру легализации оккупации, считает политик

Скриншот
Скриншот.

Лидер политической партии "Сила и честь" и экс-глава Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко призвал западных партнеров Украины ввести против России дополнительные санкции и осудить действия Кремля по выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях .

Об этом говорится в заявлении политика, распространенном на странице в соцсетях.

"Официально обращаюсь ко всем нашим зарубежным партнерам: мы должны осудить действия страны-агрессора, которая начала выдачу российских паспортов на Донбассе среди граждан Украины", – заявил Смешко и добавил, что эти действия оккупанта являются не только грубым нарушением международного законодательства, выражением откровенного неуважения к Конституции Украины, но и очередным шагом по эскалации конфликта на востоке нашей страны.

В то же время политик обратился к украинцам на оккупированных территориях с призывом отказаться от российских паспортов, подчеркивая, что их личные данные могут быть использованы для запуска диверсий и провокаций против Украины.

"Призываю всех наших граждан, которые сейчас находятся на оккупированной территории: не идите на сговор с агрессором, откажитесь от получения российского паспорта", – заявил Смешко.

"Это означает лишь одно: Россия окончательно запускает процедуру легализации оккупации – увеличение численности своего войска, дополнительное внедрение своих спецслужб в регионе. Она создает правовые предпосылки для официального применения российских войск против Украины под видом граждан РФ", – подчеркнул лидер партии.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что несколько десятков украинцев в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей получили первые паспорта РФ . Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей был издан 24 апреля этого года.


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Тег Донбасс, смешко, паспорта, российский паспорт

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