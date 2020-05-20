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  1. Новости политики

"Не кум и не близкий товарищ": Зеленский назвал главную задачу Авакова

20 мая, 12:28

Сергей Мартынец

В Украине ждут от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова раскрытия самых резонансных преступлений в Украине, в частности, дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Глава государства ответил на вопросы, почему Аваков остался у власти, когда дважды менялся состав правительства, и при каком условии он может быть уволен.

"Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, которым я точно не товарищ. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да. Но его ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело – он должен довести его до конца, до результата. Чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны… Что касается дела Шеремета, оно более сложнее, и мы это понимаем. Однозначное оно или нет, я тоже не знаю… Я буду приходить на все дела, где нужна будет поддержка президента. Но суд должен разобраться. Сейчас это дело ведет глава МВД Арсен Аваков, это его дело. И он ответственный за результат этого дела. Если следствие, а потом суд докажут, что подозреваемые – убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те, кто довел это дело до суда и обвинил невиновных людей", – сказал Зеленский.

Также он прокомментировал дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"За мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопросы, кто заказал. У нас есть ответ, мы знаем, кто. Дело полностью уже передано в суд и суд, я уверен, даст справедливый приговор и заказчики – не заказчик, а заказчики – сядут за решетку. Последний шаг остался – это суд. Давить на суд мы не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо", – добавил глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", представители МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершении убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

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Арсен Аваков Владимир Зеленский убийство шеремета

Источник: Сегодня

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