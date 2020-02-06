Не могу вмешиваться в следственные действия: Зеленский прокомментировал обыски на "1+1"

”Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их (СБУ. - Ред.) следственные действия - это уже перебор”, - подчеркнул президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы – из новостей".

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте – это кабинет премьер-министра Украины – была (осуществлена. – Ред.) запись", – сказал Зеленский.

Реклама

По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", – подчеркнул он.

В тренде Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1". – Ред.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил.", – отметил он.

Также глава государства отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия. "Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия – это уже перебор", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в YouTube появилась серия аудиозаписей с совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Скандал едва не привел к отставке премьера .

После случившегося Зеленский поручил украинским спецслужбам узнать, каким образом записи с закрытых правительственных совещаний оказались в общественном доступе и кто их делал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама