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"Не на словах, а на деле": Зеленский рассказал о внедрении стандартов НАТО в ВСУ

5 декабря, 11:22

Президент заявил, что никогда не забудет ту страшную цену, которую Украине пришлось заплатить за защиту суверенитета

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественном собрании по случаю 28-й годовщины создания Вооруженных сил Украины. Он отметил важность внедрения стандартов НАТО в ВСУ.

"Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем какому-либо другому органу или институту Украины. Это справедливо и логично. Это абсолютно заслужено, ведь именно вы защищаете нашу независимость во время войны на востоке Украины и после аннексии Крыма Россией", – сказал он.

Зеленский заявил, что никогда не забудет ту страшную цену, которую Украине пришлось заплатить за защиту нашего суверенитета – тысячи раненных и погибших воинов ВСУ. После этого все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Он объяснил, на что делается упор в совершенствовании Вооруженных сил.

"Первое – это развитие. Мы не стоим на месте и укрепляем свою боеспособность. Мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки вооружения и, самое главное, достойного обеспечения вас (военных) и ваших семей", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский одобрил новые воинские звания в армии по стандартам НАТО. Он подписал принятый Верховной Радой закон, согласно которому, среди прочего, в Вооруженных силах Украины больше не будет легендарных прапорщиков.

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армия ВСУ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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