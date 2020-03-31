"Не надо быть папуасами" – Олег Ляшко о земле, дефолте и коронавирусе

Олег Ляшко считает, что борьба с коронавирусом в Украине способна сделать Украину сильнее. Об этом лидер Радикальной партии Украины сказал во время интервью программе "Сегодня" на телеканале "Украина".

"Я считаю, что мы из этого кризиса можем выйти сильнее, при условии, если будем действовать в национальных интересах Украины. Сегодня мы видим, как каждая страна защищает свои рынки, свои границы, свои рабочие места. Украина должна делать так же", – отметил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко подчеркнул, что во время кризиса Украина должна заботиться как о защите отечественных производителей, так и о защите миллионов людей, работающих на отечественных предприятиях.

"Нужно создавать все возможности, чтобы собственная экономика развивалась, и чтобы украинцы не потеряли работу. Сегодня людьми руководит страх. Миллионы людей сидят дома, боятся заболеть, умереть, и боятся потерять работу. И задача власти – дать ответ на этот вопрос, чтобы людьми управлял не страх, а надежда. Чтобы у людей перед глазами была не туман, а уверенность, что будет завтра", – заявил Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии считает, что людям, которые остались без зарплаты, государство должно обеспечить социальную защиту. А также – не скупиться на налоговую поддержку и стимулы для национальных производителей – малого, среднего и крупного бизнеса.

"Ключевое условие – сохранение рабочих мест, платить зарплату людям, переводить на дистанционную работу, как угодно. Но чтобы люди не потеряли работу и зарплату. Это ключевой вопрос. Чтобы борьба против коронавируса не убила украинскую экономику. Покупай украинское, плати украинцам – это должно быть ключевым лозунгом дня. Покупать украинскую электроэнергию, а не русскую, покупать украинский хлеб, а не итальянские булочки или заморские деликатесы. Платить зарплату украинским рабочим, украинским крестьянам, украинским бюджетникам. А не нашим зарубежным конкурентам", – призвал Олег Ляшко.

Политик также прокомментировал принятые накануне Верховной Радой законопроекты, касающиеся рынка земли.

"Почему мы против дерибана земли? Потому что это – обезземеливание крестьян. Сегодня не земля должна быть товаром, а украинская продукция, которая выращивается в украинском селе. Нужно перерабатывать в украинском селе и продавать готовую продукцию, а не землю. Сегодня идет посевная кампания, и нет ни одной государственной поддержки для фермеров и для сельхозпроизводителей. А наоборот – вдвое больше из Украины начали вывозить зерна. Я обращаюсь к правительству: нужно запретить вывозить зерно из Украины. Чтобы не росли цены на хлеб, цены на товары для наименее защищенных категорий граждан. Все прогнозы показывают – из-за теплой зимы, из-за меньшей влаги, из-за отсутствия кредитования для сельхозпроизводителей урожай может быть меньше на 10-30%. Поэтому сегодня нужно думать – какой будет урожай, какими будут цены на хлеб, и чтобы люди были обеспечены хлебом. Будет хлеб – будет песня. Не будет хлеба – будут огромные проблемы", – сказал Олег Ляшко.

Олег Ляшко считает, что сельхозпроизводителей в Украине необходимо обеспечить условиями для того, чтобы они выращивали и продавали собственную продукцию.

В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

"Весь мир борется за ресурсы. А нам с вами говорят – даром отдать самое большое богатство, которое мы сегодня имеем – украинскую землю. Надо быть глупыми папуасами, чтобы это делать. Вместо того, чтобы торговать продукцией, торгуют землей во время чумы. Власть должна объединять общество в это трудное время, а не разъединять его теми вопросами, которые раскалывают общество", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Также Олег Ляшко отметил: важно, чтобы Верховная Рада утвердила в целом так называемый "банковский" закон, который запрещает возвращение банков бывшим владельцам.

"Самое важное, чтобы вернули украденные деньги. Власть должна сделать все, чтобы вернуть из банков украденные деньги, потому что это деньги украинцев, вкладчиков этих банков. Главный вопрос – когда будут привлечены к ответственности те, кто обокрал украинцев. Это ключевая задача", – отметил Олег Ляшко.

Также Олег Ляшко заявил, что разговоры о дефолте выгодны "врагам Украины".

"Выгодно тем, кто землю дерибанит, и выгодно тем, кто обворовывает украинцев. Украинцам дефолт не выгоден. Но надо смотреть правде в глаза. Сегодня каждая третья гривна в бюджете идет на выплату внешних заимствований. Вчера Рада протянула закон о продаже земли, рассказывая, что нам нужен кредит от МВФ. Нам нужны сейчас переговоры о реструктуризации долгов. Мы не сможем вытянуть выплату долгов, которых в этом году – 17 млрд долларов. Надо хотя бы наполовину реструктуризировать долги и высвободившиеся средства направить на социальную защиту людей, на вливание в медицину, на средства защиты медиков, которые, рискуя своей жизнью, спасают наши жизни", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии отметил, что ключ к успеху украинцев – это "ставка на себя, на свои собственные силы".

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Также мы подробно писали о том, кто именно и при выполнении каких условий сможет теперь покупать земельные участки.

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