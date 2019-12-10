"Не надо кивать головой": Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

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Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о любопытном моменте с двухсторонних переговоров президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Украинский президент в какой-то момент сорвался на главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону, комментарий опубликован на его YouTube-канале.

"Он был грустен, он был мягкий … И вопрос не в том, какой Путин, мне нравится, какой был президент Зеленский. Он очень хорошо подготовился, он был четкий", – сказал он, отвечая на вопрос, каким был Путин на переговорах.

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Аваков отметил, что многие помощник Путина, присутствовавшие на встрече, были недовольны ходом переговоров. По его словам, "кое-кто из них даже позволял себе немного лишнего".

"Полный эксклюзив: Владимир Александрович (Зеленский – ред.), ведя разговор, значительная часть которого была на русском языке, в конце концов, сорвался и говорит: "Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию (было сравнение с киванием гривой, а Лаврова ранее не раз сравнивали с лошадью – ред.). Я в отличие от вас обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Не надо тут кивать головой, что вы тут все знаете…", – рассказал подробности со встречи глава МВД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в целом переговоры между лидерами "Нормандской четверки" прошли спокойно и без скандалов. Можно вспомнить любопытный момент, как Путин на пресс-конференции "поторговался" с Зеленским по газу и вспомнил детский стишок.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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