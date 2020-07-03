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"Не нужно на меня тыкать": видео перепалки Разумкова с депутатами в Раде

3 июля, 16:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты-оппозиционеры возмутились голосованием за важный закон

На внеочередном заседании Верховной Рады произошла перепалка между спикером Дмитрием Разумковым и депутатами от "Европейской солидарности".

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Парламент рассматривал законопроект о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании": об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, для которых предлагалось отменить обязательное внешнее независимое оценивание.

Однако депутаты-оппозиционеры возмутились тем, что Разумков хотел поставить на голосование законопроект в первом чтении, а они настаивали, чтобы принять его за основу и в целом. Они сетовали на то, что, если документ отправить на второе чтение, то абитуриенты не успеют пройти вступительную кампанию.

Пока депутаты от "ЕС" планировали блокировать трибуну, Николай Княжицкий вступил в жесткую перепалку с Разумковым, спикер аж перешел на русский язык: "Не повышайте на меня голос. И пальцем на меня тоже тыкать не надо. Не нужно на меня тыкать".

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада во втором чтении таки приняла законопроект №3734, благодаря которому дети из Крыма и Донбасса смогут поступить в университеты без ВНО. Документом устанавливается, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас. Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

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Источник: Сегодня

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