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"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТО

3 ноября, 09:26

Зеленюк Кристина

Экс-министр Климпуш-Цинцадзе уверена, что Украина должна напомнить о поданной ранее заявке на получение Плана действий по получению членства

/ Фото: Минобороны Украины

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Во время двухдневного визита Североатлантического совета в Украину, с трибуны Верховной Рады генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для Украины открыты, однако простой дорога к членству не будет. Несмотря на то, что есть действующая заявка на получение ПДЧ, что есть решение Альянса, даже путь к такому первому шагу – признанию политических устремлений страны относительно членства – пришлось заново проходить. Об этом сайту "Сегодня" рассказала глава комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Вполне логичным является предложение нашей политической силы относительно принятия заявления ВР о поддержке этого курса и предоставления полномочий и спикеру, и, согласно декларациям, президенту и премьеру подписать это письмо с подтверждением намерения Украины начать разговор о ПДЧ. И когда нам говорят, что, мол, наша заявка является действующей и ее рассмотрят, то я хочу спросить у своих коллег, таких профессиональных дипломатов, а как же они видят, что это рассмотрится?" – отметила политик.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что Украина еще 11 лет назад подала заявку, "стыдливо постучав в двери НАТО".

"И почему мы решили, что если мы будем просто сидеть и выполнять всю домашнюю работу, то двери в какой-то момент автоматически откроются и нам скажут: "О, Украина уже готова, давайте ей дадим ПДЧ". Без нашего напоминания, настаивания и работы, этого никогда не произойдет. И если Украина сейчас будет стыдливо молчать, такой и будет результат", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе: "Мы не предлагаем подать новую заявку на получение ПДЧ".

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НАТО пдч заявка Климпуш-Цинцадзе

Источник: Сегодня

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