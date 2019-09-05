Не обменом единым: какие большие цели стоят перед Украиной в рамках "Минска"

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Прекращение войны на Донбассе должно оставаться главной целью, к которой должна стремиться Украина. Об этом в рамках круглого стола "Минский пат. Пять лет спасения Украины и потери Донбасса" рассказал руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко.

По его словам, Киев не должен переключаться на более мелкие задачи и ориентироваться лишь на обмен пленными.

"Мы дошли до какой-то точки, когда кажется, что можно что-то решить. Но сейчас мы видим, что команда Зеленского ставит перед собой конечную цель не разрешение конфликта на Донбассе, а посредственную цель освобождения наших пленных. К сожалению, основная точка – это не то, что будет через месяц, полгода, год, а главная цель – как можно быстрее освободить заложников", – считает Денисенко.

При этом, отмечает он, спешка в таких вопросах позволяет нашим противникам и партнерам ставить перед нами определенные условия, а это неправильно.

"Надо задавать вопрос, если произойдет обмен, остановится ли после этого война, остановятся обстрелы? Даже после обмена, к сожалению, война не остановится. Главная цель, которую ставит перед собой Путин, это заставить Украину сесть за стол переговоров с представителями т.наз. "ЛНР/ДНР". Сейчас нас толкают на большой договор между Украиной и Россией. Это рамки, в которые нас хотят загнать. Готовы ли мы к этому? Нет", – говорит Денисенко.

Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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