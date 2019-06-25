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"Не определились с датами" : дипломат сказал, что мешает Трампу встретиться с Зеленским

25 июня, 18:36

Киев и Вашингтон все еще не пришли к общему знаменателю в вопросе повестки дня поездки Владимира Зеленского

Фото: Pixabay

Несмотря на всю актуальность этой темы, даты первой поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в качестве президента Украины все еще согласовать не удалось.

Об этом в ходе пресс-конференции 25 июня заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"С конкретными датами пока что не определились", – сказал он.

Американский дипломат заверил в том, что, как только дата встречи президентов Украины и США и повестка дня визита Зеленского будут согласованы, журналистам и украинскому правительству об этом сообщат.

Тейлор подтвердил, что в украинском правительстве ему уже задавали вопрос о датах визита Зеленского в США.

Таким образом, он подтвердил слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который, выступая в Сенате на прошлой неделе, заявил, что сроки визита Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.


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Тег США, встреча, визит, Зеленский, Трамп

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Источник:

УНИАН

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