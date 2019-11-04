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"Не отказываемся от транзита через Украину": у Путина сделали заявление по газу

4 ноября, 10:57

В Кремле ожидаемо обвиняют Киев в нежелании договориться по транзиту

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Ранее отмечалось, что Россия в три раза может сократить транзит газа через Украину, однако Москва не намерена полностью от этого отказываться, не смотря на возможность обходных путей в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что скоро у России появится возможность в обход Украины поставлять газ в Европу, но от Украины Москва все же не собирается отказываться.

"Использует ли Россия это (альтернативные газопроводы – ред.)? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави. И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в (Стокгольмском, – ред.) арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", – сказал Песков.

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В Кремле добавили, что этот транзит необходим Украине, иначе без этого "ГТС Украины просто развалится".

В тренде
"Не отказываемся от транзита через Украину": у Путина сделали заявление по газу
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер-министр Алексей Гончарук озвучил четкую позицию по транзиту газа. По его словам, Киев будет требовать на переговорах с Москвой долгосрочного договора и при условии необходимого для Украины объема транзита газа.

В свою очередь эксперт Центра Разумкова Максим Билявский отмечал, что остановка транзита через Украину приведет к росту цены газа в ЕС. По его словам, при остановке украинского маршрута в отопительный сезон придется искать новые источники поставок газа.

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Россия транзит газа Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

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