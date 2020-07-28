Не отказываются, но ставят условия: Резников о возвращении России в СЦКК

В связи с новым перемирием на Донбассе Украина рассчитывает на возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК), что поможет качественней выполнять условия режима прекращения огня.

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Об этом заявил в комментарии Hromadske вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы надеемся, что будет возобновлена ​​работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает", – рассказал он.

Министр отметил, что нормальная работа СЦКК в полном составе поможет продвинутся в достижении перемирия на фронте. По его словам, Россия даже не против вернуться, но выдвигает определенные условия.

"Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров ("Нормандской четверки". – Ред.), и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывалась от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этого СЦКК", – сказал Резников.

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Напомним, российские военные прекратили работу в СЦКК в декабре 2017 года. Причиной этому стало введение Украиной биометрического контроля для россиян. Также Москва обвинила украинскую сторону в якобы напряженной морально-психологической обстановке для российских офицеров в СЦКК, якобы препятствовала выполнению ими своих служебных обязанностей.

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В то же время некоторые эксперты считают, что Москва испугалась биометрического контроля из-за того, что он мог бы засветить российских агентов на Донбассе.

Позже в России выдвинули условия для возвращения в СЦКК – обеспечение нормальной работы для российских военных и привлечение представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР". Российская сторона хочет мандат для своих военных с гарантиями пребывания в СЦКК.

После выезда российских офицеров, на передовой существенно обострилась ситуация. Тогдашний министр обороны Украины объяснил ситуацию:

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