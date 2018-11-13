Не прекращает борьбу за Крым: Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Сегодня, 10:09

Лидера крымских татар не сломала советская репрессивная машина, отметил глава государств

Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua
Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил народного депутата и своего уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева с 75-летием. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"75 лет сегодня исполняется незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев – Мустафе Джемилеву", – написал он.

Порошенко отметил его силу духа и стальной характер, который не сломали годы преследований, давления и заключений за "распространение антисоветских взглядов".

"И сейчас Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля, пока они не вернутся домой, в украинский Крым. Самые искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения и долголетия. Поздравляю с юбилеем, Мустафа-ага", – говорится в поздравлении главы государства.

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Ранее в интервью сайту "Сегодня" Джемилев рассказывал, почему женился на своей супруге Сафинар, и как отмечал Ураза-Байрам за решеткой, а в праздничные дни в тюрьме его сажали в изолятор.

Отметим, вчера впервые за четыре года татары провели Курултай. Съезд представителей крымскотатарского народа прошел в Киеве, на который съехались около 100 делегатов из оккупированного Крыма, а также присутствовали Джемилев и глав Меджлиса Рефат Чубаров.
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Источник:

"Сегодня"

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