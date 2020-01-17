Как Гончарук уходил в отставку и почему ничего получилось

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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На последний день сессии Верховной Рады в парламенте был запланирован "Час вопросов к правительству". Вопросов у депутатов к премьер-министру Алексей Гончаруку и министрам накопилось много. Особенно с учетом скандалов последних дней – по поводу "космических" зарплат и премий членов правительства и по поводу разговоров премьера с группой чиновников – заботливо кем-то записанных и выложенных в интернет. Эти и другие вопросы и намеревались обсудить парламентарии с Алексеем Гончаруком в течение часа

Но по факту, на коммуникацию с премьером депутаты получили какие-то жалкие две с половиной минуты. Зато вся страна полдня "стояла на ушах": Алексей Гончарук подал в отставку.

Раскачка

Вкратце о развитии событий. Ситуация с Кабмином начала раскачиваться еще с начала недели. Повод был самый что ни на есть животрепещущий и близкий народу: огромные зарплаты и премии, которые выписали, по сути, сами себе и получили в прошлом году отдельные члены правительства. Суммы поражали воображение, возмущение избирателей имело место (а там, где не имело, мастерски подогревалось заинтересованными лицами). В общем, к среде фракция "Слуга народа", чутко ловящая народные настроения созрела для того, чтобы вызвать правительство на ковер, дабы в узком кругу обсудить создавшееся положение.

Но к заседанию фракции подоспел второй скандал – с пленками. На записях разговоров некто, с голосом, похожим на голос Алексея Гончарука, позволяет себе довольно фривольно отзываться о президенте Зеленском. А себя называет "полным профаном" в экономике.

Случайно или нет записи так удачно оказались в интернете, неизвестно. Но в самой фракции, снова таки, заинтересованные лица начали заранее подбивать коллег на то, чтобы поднять вопрос об отставке Кабмина. Впрочем, тех, кто был готов поддержать такое решение в среду – даже по прослушиванию записей было очень немного, что-то около десятка на всю мегафракцию. Потому на "широкое обсуждение" на заседании фракции вопрос даже не ставился.

"Насколько мне известно, коллеги не собирались никого отправлять в отставку. Такой информации, что фракция соберется и отправит премьера и все правительство в отставку – это вообще… Во-первых, премьер имеет иммунитет на год, и уйти он может только по собственному желанию", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Мария Мезенцева.

Впрочем, Гончарук на заседание фракции и не поехал, предпочтя направиться к президенту и обсудить ситуацию с ним. По информации различных источников, Владимир Зеленский поддержал премьера. При этом отдельные СМИ опубликовали информацию, что премьер подал в отставку. Информацию мгновенно опровергла пресс-служба Кабмина.

Заявление

Казалось, на этом вопрос с отставкой исчерпан. Четверг прошел в рутинной работе. В пятницу парламентарии намеревались пообщаться с правительством в ходе уже упоминаемого Часа вопросов. Провести кадровые изменения, назначив вместо подавшей в отставку министра развития громад и территорий Алены Бабак действующего губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля. Причем назначив в более высоком статусе – вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. И, спокойно закрыв сессию, отправиться на короткие зимние каникулы.

Но спокойно не получилось: утром всех, фигурально выражаясь, подняла с постели информация, что Алексей Гончарук все же подал в отставку. Сообщил он об этом сам на своей странице в ФБ.

"Я пришел на должность – выполнять программу Президента. Он для меня – образец открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент. Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды…" – написал Алексей Гончаренко.

Реакция парламента

Для подавляющего большинства политиков, в том числе депутатов из фракции "Слуга народа", новость оказалась неожиданной.

"Я сам только что узнал из СМИ. Это полная неожиданность для меня. Сейчас с фракцией будем обсуждать. Больше пока не могу ничего сказать", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" сразу после появления информации народный депутат Роман Грищук.

Наши собеседники из мегафракции, казалось, были растеряны, если не огорошены новостью.

"Мы, депутаты, ожидаем услышать от правительства конкретное понимание ситуации. Что случится. Как случится. Вопросов собралось – от зарплатных проблем до обсуждения того, что там на этих пленках зафиксировано было. И потому нам действительно нужно было поговорить с премьер-министром. То, что премьер дает такой четкий сигнал перед началом "Часа вопросов к правительству" – тоже много о чем говорит", – отметил в разговоре народный депутат Святослав Юраш.

Впрочем, с началом заседания парламента депутаты быстро собрались и даже успели проанализировать ситуацию с юридической точки зрения. Некоторые отреагировали достаточно резко на то, что заявление было подано не в парламент (как предполагает закон), в президенту:

"Заявление премьер-министр Гончарук должен подавать Верховной Раде. То есть, оно должно быть зарегистрировано в аппарате парламента, так гласит закон. Поэтому на данный момент – это исключительно политическое заявление. Ведь премьер знал, что мы его ждем на "Часе вопросов к правительству". Вопросов было много. Делать такие ходы, чтобы не приходить, или потом, не дай Бог делать пиар-акции – это неправильно. Я думаю, премьер должен понимать ответственность за такие заявления. Юридически на сегодняшний день это заявление за собой ничего не влечет. Как юрист премьер должен это знать. По крайней мере, должен был бы знать", – сказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа"), экс-представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.

В свою очередь Александр Качура отметил, что заявление премьера оформлено правильно: на имя главы Верховной Рады.

"Это юридическое, политическое и этическое заявление одновременно. Происходила борьба с олигархами и старым политическим классом. Нет оснований считать, что есть коррупционные злоупотребления, злоупотребление своим положением, "крышевание" бизнеса (со стороны правительства. – Ред). Но то, что есть высказывания на пленках, по словам премьера, смонтированных– этому надо давать политическую и этическую оценку. И, на мой взгляд, премьер поступил по-мужски, подав заявление через президента. И президент сейчас определится по этому поводу", – сказал народный депутат.

Со временем определилась и базовая позиция большинства депутатов монокоалиции. Озвучил ее глава фракции Давид Арахамия. Позиция заключалась примерно в следующем: фракция в этом вопросе полностью полагается на решение президента. В случае, если Владимир Зеленский поддержит отставку, поддержит ее и фракция.

Примерно с часовым опозданием, которое объяснили "консультациями Кабмина", в парламент прибыл Алексей Гончарук и правительство в полном составе. Зачитав с трибуны короткое (на все про все менее трех минут) обращение, в общих чертах кратко повторяющее утренний меседж в ФБ, премьер удалился в правительственную ложу. А еще через минуту члены Кабмина покинули депутатов. Вопросов к Гончаруку и, естественно, ответов на них в этот день в зале не прозвучало.

До конца утреннего заседания (читай, сессии) оставалось еще несколько часов и парламентариям ничего не оставалось делать, как ждать, поступит ли до первых нот государственного гимна в зале в парламент заявление об отставке.

"Если заявление зайдет согласно парламентским процедурам, я лично буду голосовать за отставку. У нас нет крепостного права. И если такое желание высказывает премьер, мы, считаю, его должны удовлетворить", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура.

Спикер Дмитрий Разумков на вопросы депутатов сказал, что ничего такого не получал.

Взгляд снаружи

Тем временем подоспела реакция на заявление вне парламента. В Офисе президента лишь скупо констатировали, что "президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно".

В представительстве МВФ в Киеве Гончарука поддержали. "Благоразумная макроэкономическая политика правительства и Национального банка Украины (НБУ) способствовала укреплению экономики Украины. <...> Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – отметили в представительстве МВФ.

Эксперты "Сегодня" впрочем, высказали уверенность, что даже в случае отставки правительства МВФ не стал бы сворачивать переговоры о новой программе для Украины.

"МВФ никогда не зацикливался на персоналиях. Это консервативная, формализованная организация. Переговоры с МВФ – это не переговоры с Россией или Китаем, где очень велик удельный вес личностного фактора. У МВФ есть набор так называемых структурных маяков в сотрудничестве со страной, и он будет требовать их выполнения. Естественно, если будет отставка премьера, МВФ подождет, пока будет назначен новый, послушает его первые заявления", – заявил в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ.

Отметим, что довольно вяло на информацию об отставке отреагировал и фондовый рынок.

При этом большинство экспертов и сообщество в социальных сетях восприняли информацию об отставке критически. В том контексте, что если, подав, по сути своей "политическое" завление об отставке, премьер хотел укрепить свои позиции на фоне беспрецедентной информационной атаки, то сделал он это не так и не вовремя.

"То, что это заявление публично обращено к президенту – грубейшая ошибка. Гончарук ведь мог не оглашать заявление. Передать президенту, продемонстрировав свою лояльность, но не оглашать. Понятно, что он, наверное, хотел сделать как лучше. Смысл-то заявления – усилить свои позиции, получить публичную поддержку президента. Но эффект может быть прямо противоположным. Мы не знаем, как отреагирует Зеленский. В этой связи есть риск для Гончарука, что президент может поступить, как в случае с [секретарем CНБО Александром] Данилюком. И Гончаруку скажут: "Ок! Не хочешь?! Уходи!" – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

По его словам, заявление об отставке, поданное накануне Давоса, на который украинская власть возлагает большие надежды в плане привлечения инвестиций, "ослабляет позиции президента".

Президент решил

Наконец, уже ближе к обеду свою позицию по данному вопросу зафиксировал президент Владимир Зеленский. Который поручил руководству Службы безопасности Украины, Офиса Генпрокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны расследовать и в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – отметил глава государства.

Стало понятно, что отставки не будет: президента больше волнуют вопросы безопасности в контексте процедуры принятия решений представителями, нежели разборки по итогам "сливов" в интернет.

А уже вечером Владимир Зеленский подтвердил предположение, в ходе встречи с Алексеем Гончаруком прямо дав понять, что правительство продолжит работу.

"Общество предоставило вам большой кредит доверия. Вы еще не рассчитались за него. У вас достаточно энергии это сделать!" – сказал президент, обращаясь к премьер-министру.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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