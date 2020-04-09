Не расширить полномочия, а повысить эффективность: в СБУ рассказали о реформе

Приоритетными в деятельности СБУ станут характерные для спецслужбы контрразведка, борьба с терроризмом, кибербезопасность

Начавшаяся реформа Службы безопасности Украины учитывает современные требования к безопасности, лучшие стандарты западных спецслужб и уникальный опыт, приобретенный за период гибридной войны против РФ. Такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ, передает пресс-служба ведомства.

"На самом деле единых регламентов и директив, а тем более стандартов ЕС по спецслужбам, не существует. Мы с уважением относимся к опыту наших коллег, активно его изучаем. Однако каждая страна ищет свой вариант обустройства системы безопасности. Поэтому законопроект, поданный президентом, – это попытка совместить лучший мировой опыт и украинские традиции в сфере безопасности", – отметил Сергей Пунь.

Он подчеркнул, что когда в стране шестой год идет война, эксперименты в вопросах безопасности неуместны. Поэтому реформа СБУ имеет целью не расширить полномочия, а повысить эффективность ее работы.

Это необходимо для защиты государства и граждан, когда мир противодействует неизвестным до сих пор угрозам.

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Одним из вызовов нового уровня Сергей Пунь назвал пандемию COVID-19.

"Это, конечно, не причина для паники, но вызов для государств и их спецслужб. Он только подчеркивает – мир уже изменился. И сфера безопасности должна быстро адаптироваться к новым условиям", – отметил он.

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Приоритетными в деятельности СБУ станут характерные для специальной службы контрразведка, борьба с терроризмом, кибербезопасность и защита государственной тайны.

Отдельно Сергей Пунь обратил внимание на некоторую нелогичность заявлений отдельных экспертов: с одной стороны они требуют максимально ограничить полномочия cлужбы по противодействию экономической преступности, а с другой – более жестких действий от СБУ в нынешних условиях, например, – противодействия контрабанде медицинских товаров.

"И мы, конечно, реагируем – только недавно обнаружили 80 тысяч респираторов на 3,4 миллиона гривен и 40 тысяч медицинских халатов на почти 1,3 миллиона гривен. И партии поддельных тестов заблокировали. Но возникает логичный вопрос: как эффективно противодействовать подобным случаям в будущем, если службу лишат этих полномочий? Кому их передадут? И будет ли это результат?", - пишет Сергей Пунь.

Как известно, президент Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Эксперты считают, что закон о реформе СБУ нужно принять как можно быстрее.

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