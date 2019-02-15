Не рассматриваем и не обсуждаем: у Порошенко прокомментировали мирный план Сайдика

У администрации президента есть много вопросов как к самому документу, так и к временным рамкам и способу его выдвижения

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Не рассматриваем и не обсуждаем: у Порошенко прокомментировали мирный план Сайдика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6c0/53e/5c66c053e77d8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6c0/53e/5c66c053e77d8.jpeg 2019-02-15T15:36:33+02:00 Политика У администрации президента есть много вопросов как к самому документу, так и к временным рамкам и способу его выдвижения

В Администрации президента Украины считают, что план мирного регулирования ситуации на Донбассе, предложенный представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком не приведет ни к какому результату, как и предыдущие аналогичные инициативы.

Об этом 15 февраля заявил заместитель главы АПУ Константин Елисеев.

"Мы этот документ не рассматриваем и не обсуждаем. Думаю, что его ожидает такая же судьба, как и судьба десятков других планов урегулирования ситуации на Донбассе, которые предлагались за последние четыре года", – сказал он

Елисеев также отметил, что у администрации имеется много вопросов как к самому документу, так и к временным рамкам и способу, которым Сайдик его выдвинул.

Как мы уже писали, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сомневается в том, что "план Сайдика" будет поддержан, поскольку он не решает ключевой вопрос с выводом оккупационных войск, остающихся на территории Украины.

Кроме того, раскритиковал инициативу спецпредставителя председателя ОБСЕ и президент Петр Порошенко, отметив, что мандат миротворческой миссии должна распространяться на всю оккупированную территорию.

28 января спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик в интервью австрийским СМИ подтвердил, что в декабре 2018 года в Милане обсуждался мирный план по Донбассу. Согласно неофициальному документу, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного на Балканах. Его деятельность должна распространяться на всей на всю зону конфликта и при сотрудничестве с ООН и ОБСЕ, но не под их руководством.

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