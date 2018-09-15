Не России решать будущее своих соседей – Волкер

Сегодня, 12:44

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что именно Россия виновна в создании конфликта на Донбассе

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Россия должна стать мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы и перестать решать за них их будущее. Об этом 15 сентября во время панельной дискуссии на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он прокомментировал шансы деэскалации конфликта на Добассе и заявил, что "это искусственный конфликт, который создала и спровоцировала Россия".

"Но ... мы готовы к переговорам, однако Россия должна принимать в них участие. Нам нужно, чтобы Россия признала, что будет мирно жить со своими соседями, уважая их границы и соблюдая Хельсинкские принципы", – заявил Волкер.

1537003303.9604

Он подчеркнул, что Россия не имеет права "решать будущее своих соседей".

"Сама Украина должна решать свое будущее, а Россия должна согласиться стать хорошим мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы", – добавил Волкер, говоря о безопасности стран, которые как и Украина "не члены НАТО и не друзья России".

1537003293.9121

Также спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины сказал, что война на Донбассе является катастрофой для народа.

"Война на Донбассе – это не замороженная война, она является катастрофой для народа. И наши правительства несут ответственность за гуманитарный кризис", – отметил Волкер.

1537003734.8803

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, на которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии.

Также Волкер предупредил, что антироссийские санкции США будут действовать, пока РФ не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.
Россия, война, Донбасс, ответственность, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "Не России решать будущее своих соседей – Волкер". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко на Форуме YES. Фото: president.gov.ua

Подозрение Омеляну и о чем говорил Порошенко на Форуме YES: главные новости недели

Сегодня, 12:09

А тем временем Курт Волкер сделал пару громких заявлений и приехал в Украину

Политика

Курт Волкер. Фото: архив

Волкер провел закрытую встречу с руководством Рады: появились детали

Вчера, 18:16

Обсуждали план действий по восстановлению территориальной целостности и мира в Украине
Загрузка...

Политика

president.gov.ua

Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе: детали переговоров

Вчера, 07:44

Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии

Политика

Российская техника в Украине. Фото: архив

Волкер: Не Украина пришла в Россию – это россияне находятся на украинской территории

12 Сентября, 11:03

Российская сторона не готова к урегулированию ситуации на востоке Украины, считает американский дипломат
Загрузка...