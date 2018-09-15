Не России решать будущее своих соседей – Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что именно Россия виновна в создании конфликта на Донбассе

Россия должна стать мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы и перестать решать за них их будущее. Об этом 15 сентября во время панельной дискуссии на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он прокомментировал шансы деэскалации конфликта на Добассе и заявил, что "это искусственный конфликт, который создала и спровоцировала Россия".

"Но ... мы готовы к переговорам, однако Россия должна принимать в них участие. Нам нужно, чтобы Россия признала, что будет мирно жить со своими соседями, уважая их границы и соблюдая Хельсинкские принципы", – заявил Волкер.

Он подчеркнул, что Россия не имеет права "решать будущее своих соседей".

"Сама Украина должна решать свое будущее, а Россия должна согласиться стать хорошим мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы", – добавил Волкер, говоря о безопасности стран, которые как и Украина "не члены НАТО и не друзья России".

Также спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины сказал, что война на Донбассе является катастрофой для народа.

"Война на Донбассе – это не замороженная война, она является катастрофой для народа. И наши правительства несут ответственность за гуманитарный кризис", – отметил Волкер.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, на которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии.

Также Волкер предупредил, что антироссийские санкции США будут действовать, пока РФ не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.