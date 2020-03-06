Не слуга: как и за что отправили в отставку Рябошапку

В четверг вечером на внеочередном заседании Верховной Рады Украины депутаты большинством голосов поддержали постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Следствием решения является отставка генпрокурора. При этом кресло остается вакантным: кандидатуры нового генпрокурора пока лишь обсуждаются.

"Не ко мне вопрос": Зеленский решил не вмешиваться в отставку Рябошапки

Отставка генпрокурора стала вторым этапом масштабного обновления в рядах властной команды, начавшегося днем ранее с отставки правительства Алексея Гончарука и избрания обновленного состава Кабмина. Впрочем, между этими отставками все же есть разница.

Если о недоверии Кабмину в дипкорпусе и во властных верхах более-менее серьезно заговорили примерно с конца прошлого года, то отставки Рябошапки отдельные группы в парламенте начали добиваться уже буквально через пару месяцев после триумфального прихода "слуг" в парламент. Если недовольство работой правительства президент Владимир Зеленский выражал открыто и перманентно, то в адрес генпрокурора особой критики со стороны главы государства зафиксировано не было. Ну, разве что кроме недовольства результатами по тем или иным резонансным делам.

От решения судьбы генпрокурора президент дистанцировался до последнего. Так, к примеру, еще в четверг утром, во время рабочей поездки в Полтавскую область, комментируя журналистам предстоящее голосование, Владимир Зеленский заявил: "Рябошапка — это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают".

Впрочем, чуть позже пресса все же "дожала" главу государства. "Я уверен, что меня будут спрашивать: ай-ай-ай, нельзя трогать генпрокурора. Хотя вы знаете, что мы прошли долгий путь во время предвыборной кампании. Но мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как хотят, мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. Какими бы мы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата – до свидания… Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, что касается Генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. И тут нет никаких приоритетов – кто товарищ, кто не товарищ", – сказал Зеленский.

Таким образом глава государства, по сути, предоставил парламентариям карт-бланш в решении вопроса генпрокурора, которого он когда-то в разговоре с Дональдом Трампом назвал "100% своим человеком".

Не исключено, именно такими словами – "это вопрос парламента" – Владимир Зеленский пояснил свое нежелание вмешиваться в ситуацию послам G7 и главе представительства ЕС в Украине, которые помчались в четверг вслед за Зеленским в Полтаву, чтобы срочно оговорить с украинским президентом "вопросы дальнейшего курса Украины".

Днем ранее послы встретились с Рябошапкой и, по информации СМИ, выразили ему поддержку. А посольство США накануне встречи даже опубликовало соответствующую новость.

Кто вместо Рябошапки?

Еще накануне в парламенте было зарегистрировано постановление о выражении недоверия Рябошапке. По закону, чтобы рассмотреть вопрос, парламентариям нужно собрать 150 подписей. Попытку получить необходимое количество автографов в Верховной Раде предпринимали еще осенью. Но тогда она не увенчалась успехом. Теперь подписи были собраны.

Параллельно в политикуме стали циркулировать слухи о возможных преемниках Рябошапки. Чаще всего называлась фамилия народного депутата (фракция "Слуга народа") Сергея Ионушаса. Но фигурировали и другие имена.

"Сергей Ионушас – это человек, который может отстоять свою точку зрения. И не просто отстоять по принципу "мне так хочется". А изложить аргументированную позицию. Кроме того, мне кажется, именно адвокат на должности прокурора видит проблемы прокуратуры извне. И потому способен решать их. Потому, я считаю, это достаточно достойная кандидатура. Хотя у нас есть и другие достойные. Например, Александр Бакумов (народный депутат, фракция "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, – авт.). Выбор есть", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Также назывались и другие фамилии. В частности, нынешнего и.о. директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

"Ионушас – я его не знаю. И результаты его работы не знаю. Не исключаю, может появиться другая кандидатура перед голосованием", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция ОПЗЖ) Юрий Павленко.

"Нет результатов"

Тем временем в парламенте не было уверенности в том, что решение об отставке генпрокурора будет принято. Как минимум часть фракции "Слуга народа" отказалась поддержать решение. Впрочем, большинство все же были "за".

"К сожалению, я не увидела в Рябошапке какого-то волевого, стержневого человека, способного на эффективное руководство ГПУ. Нет результатов. Ко мне, например, как к главе подкомитета приходит много обращений относительно процессуальных нарушений в уголовных производствах. Такие обращения для меня как для профессионального адвоката являются очевидными. Соответственно, я обращаюсь в Офис генпрокурора – никакой связи. Отчетность по вопросам, которые неоднократно поднимались на комитете, тоже на нуле. Коммуникации никакой", – рассказала Юлия Яцык.

Также среди претензий, названных "слугой народа", – провал реформы прокуратуры.

"Какое-то равнодушное отношение к работе прокуратуры, показателям ее деятельности. Равнодушное отношение даже к собственным подчиненным – местным прокурорам, что показало проведение экзаменов, тестов в процессе реформирования органов прокуратуры. Вы же видите, как неорганизованно происходила сдача тестов, хаотично. Отношение к работникам местных прокуратур очень пренебрежительное. По всем резонансным делам – просто нуль. Слова прокурора, что правоохранительные органы, которые расследуют эти дела, не дают каких-то аргументированных материалов, которые позволяли бы вручить подозрение, – это позор. Это просто абсурд. Процессуальное руководство осуществляется прокурорами и кто как не прокурор должен координировать деятельность следователей", – отметила Юлия Яцык.

Оппозиция против отставки. Но не вся

Впрочем, мнение Юлии Яцык, как показало голосование, разделяли далеко не все однопартийцы. Наотрез отказалась голосовать за отставку и оппозиция (за исключением ОПЗЖ).

"Постановление о недоверии генпрокурору является полностью политическим. Сейчас происходит реформа прокуратуры. Офис генпрокурора поменялся на 60-80%. Все люди, которые в офисе генпрокурора блокировали борьбу с коррупцией, были выкинуты из офиса. Сейчас началась стадия реформирования областных прокуратур. И тут уже Рябошапка начал наступать на хвост местным олигархам, которые, к сожалению, имеют внушительное представительство во фракции большинства. Мы можем критиковать генпрокурора. Например, за его содействие тому, что "беркутовцев" отпустили из зала суда и обменяли. Но снимают его не за это. Генпрокурор умеет говорить "нет". Умеет не подписывать представления в сугубо политических делах. Снимают его именно за это. И за то, что реформа прокуратуры, наконец, сломала коррупционную гидру. Это сугубо политическое решение, которое мы не намерены поддерживать ни в коем случае", – рассказал журналистам в кулуарах парламента народный депутат (фракция "Голос") Ярослав Юрчишин.

Также не намерены были голосовать "Батькивщина" и "Евросолидарность".

"У нас ко всем есть претензии из действующей власти, потому что они вместо того, чтобы работать, на самом деле дискредитируют все ветви власти. В том числе правоохранительные органы. Что касается отставки, то это был генпрокурор, который "на 100%" был человеком Зеленского. Мы не голосовали за его назначение, и у нас не было оснований голосовать за его отставку. Это все очень непристойные политические игрища, которые устраивает нынешняя власть. Отставка правительства, генпрокурора – это их дело. Мы не желаем принимать в этом участия", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Евросолидарность") Ирина Фриз.

"Я вернусь"

"Фронтменом" отставки генпрокурора стал народный депутат Максим Бужанский, с трибуны обвинивший генпрокурора в отсутствии результатов. В том числе по расследованиям деятельности предыдущей власти.

"Никто не только не сидит, никто даже не ходит на допросы", – сказал Максим Бужанский.

Это вызвало естественную реакцию "Евросолидарности": народный депутат Ирина Геращенко назвала слова Бужанского "политическими репрессиями против оппозиции со стороны партии власти" и пригрозила иском в ЕСПЧ.

Руслан Рябошапка в это время одиноко сидел в огромной правительственной ложе и смотрел в телефон, прикрыв его бумажкой – не исключено, ждал последних новостей "рабочей встречи" западных послов с президентом. И эти новости, видимо, оказались неутешительными.

Выйдя на трибуну, Рябошапка – скорее, уже для проформы – отчитался о достижениях.

"28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и политических репрессий. 28 лет этот институт не имел никакого доверия среди людей. 28 лет прокуратура была инструментом обогащения для избранных. Как результат – олигархи в прокурорских погонах. Мы делаем реформу, которая уже вошла в историю. Никогда ранее за 28 лет прокуратура не испытывала такого очищения. 729 прокуроров, которые не прошли тест на профессиональность и добродетельность, покинули свои должности. А те, кто остался, стали вдвое больше ценить свою профессию. Потому что впервые они почувствовали свою независимость. Им не дают незаконных указаний. Всего 3 месяца из 28 лет прокуратура живет по новому закону. Именно поэтому я стою здесь, и поэтому стоит вопрос о моей отставке", – заявил с трибуны генпрокурор.

Далее пошли цифры. Выяснилось, что за три месяца "жизни по новому закону" прокуратура открыла 27 производств по пыткам граждан правоохранителями (чего никогда, как акцентировал генпрокурор, ранее не делалось). По вырубке лесов открыто более 3000 уголовных дел (60 лиц привлечены к ответственности, в суды направлено более 300 обвинительных актов). Прекращена деятельность более 1000 игральных центров. Открыто более 1200 дел против коррупционеров, ожидают суда почти 900. В бюджет возвращено более 5 миллиардов гривен.

"За 3 месяца привлекли собственников 12 банков, которые украли 13 миллиардов гривен и вывели в оффшоры. Практически все эти уголовные дела были проданы, спрятаны, "слиты", закрыты. Мы нашли эти деньги и знаем, как их вернуть", – сказал Рябошапка.

Завершив отчет, генпрокурор отметил, что "постановление, внесенное инициаторами, построено на открытом вранье и манипуляции".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу для того, чтобы вернуться", – сказал Руслан Рябошапка.

И действительно ушел – в прямом смысле слова. Генпрокурор покинул зал, не дожидаясь вопросов, а уж тем более результатов голосования. О которых к тому времени, видимо, уже имел представление.

На табло высветилось 263 "за". Помимо большей части "слуг" (постановление поддержали 179 депутатов из 248) за отставку проголосовали ОПЗЖ, депутатские группы "Доверие" и "За будущее", а также внефракционные депутаты.

Голосование по новому генпрокурору состоится, как только будет принято решение о кандидатуре. Когда это случится – сегодня, через неделю или еще позже, – ясности пока нет.

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