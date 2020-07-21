"Не содержит новизны": у Зеленского отреагировали на требование Кадырова

Отношения России и Украины относятся к компетенции президентов двух стран

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции.

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Об этом заявили в Офисе президента Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

В Офисе президента отметили, что любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления, но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов.

"Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ОП подчеркнули, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений (отношения Украины и России – Ред.), которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

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"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", – резюмировали в Офисе президента.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Владимира Путина "пожизненным президентом".

В свою очередь, несмотря на широкое среди россиян негодование насчет присвоения чеченскому главе Рамзану Кадырову звания "Герой России" и предложений его этого звания лишить, президент РФ Владимир Путин не исключил то, что Кадыров получит и статус "Героя Труда".

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