Не соответствует нашей позиции: Загороднюк прокомментировал пророссийский план по Донбассу

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Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал скандальный пророссийский план "12 шагов мира на Донбассе".

Это он сделал в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина24".

"Он не соответствует ни одной из позиций одной из стран. Его уже убрали из сайта. Он не отвечает нашей позиции. Это частная инициатива некоторых граждан. Уже многие эксперты высказались, что его нет смысла рассматривать и тратить на это время", – отметил Загороднюк.

По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

"Мы работаем над другими вещами и не озабочены этим", – отметил Загороднюк.

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

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На это сразу же отреагировали американские дипломаты и эксперты. В специальной статье для Atlantic Council "Неправильный мирный план для Украины повторяет кремлевские тезисы" они указывают на проблему в самом первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но действовавшие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва аннексировала его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", – отмечают на Западе.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 14 февраля. Как мы уже сообщали, мероприятие впервые посетит президент Украины Владимир Зеленский. Он выступит с речью и проведет ряд встреч.

Напомним, в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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