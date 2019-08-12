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"Не ставьте нам условия": Зеленский поспорил с активистами из-за назначений

Сегодня, 13:34

Президент считает, что происхождение назначаемых им чиновников не влияет на их личные качества

Фото: oda.zt.gov.ua

Фото: oda.zt.gov.ua

В ходе рабочей поездки в Житомир президент Украины Владимир Зеленский потребовал не ставить ему условия о происхождении заместителей председателей облгосадминистраций.

В ответ одному из активистов, который предложил Зеленскому назначить заместителями нового житомирского губернатора - киевлянина Виталия Бунечко - выходцев из Житомирской области, президент напомнил о том, что ранее житомирян уже назначали руководителями области, но они "грабили своих собратьев".

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"Если вы хотите делить людей на тех, кто из Житомира не из Житомира, то это неправильно. Нельзя ставить условия, что "замы наши". Все руководители до этого были житомиряне? Мы другие люди, не ставьте нам условия, если будете ставить условия, то ничего не получится", – призвал Зеленский.

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Виталий Бунечко родился в Киеве в 1973 году. Закончил Академию Службы безопасности Украины. Кандидат юридических наук. По информации СМИ, работал первым заместителем начальника Главного управления (с дислокацией в Мариуполе) СБУ в Донецкой области.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Зеленский освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. Вместо него президент другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.

Визит Владимира Зеленского в Житомир является одной из самых главных тем 12 августа. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в статье на нашем сайте.

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