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Не стоит недооценивать Путина: западные СМИ назвали цели Кремля в Украине

Сегодня, 12:29

На дестабилизацию ситуации в Украине Кремль потратил сотни миллионов долларов

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Не стоит недооценивать Путина: западные СМИ назвали цели Кремля в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edf/df2/5c4edfdf2605d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edf/df2/5c4edfdf2605d.jpg Политика На дестабилизацию ситуации в Украине Кремль потратил сотни миллионов долларов

С приближением президентских выборов в Украине Россия увеличила свои усилия, чтобы повлиять на избирательную кампанию. Недавний отчет разведывательных служб США показал: Кремль стремится применить ряд инструментов, чтобы "воспользоваться шатким состоянием экономики Киева, широкой коррупцией, кибер-уязвимостью и общественным недовольством", пишет Politico.

По данным издания, цель Кремля – ​​победить действующего президента Петра Порошенко и привести к власти менее антироссийское правительство.

Как следствие, иностранные дипломаты и западные столицы подходят к осознанию, что нынешний лидер Украины , чей медленный темп реформ иногда разочаровывает их надежды на быстрые изменения, теперь является их лучшим и единственным шансом удержать Украину, чтобы та снова не оказалась в орбите влияния России.

Не стоит недооценивать глубокое стремление президента России Владимира Путина восстановить влияние на Украину, пишет Politico, для него не так уж и важно, кто именно победит на выборах, лишь бы не Порошенко.

Победа других лидирующих кандидатов может разорвать отношения Украины с Международным валютным фондом, дестабилизировать страну и создаст Путину условия для большего влияния.

За последние пять лет Украина привлекла широкую поддержку на Западе для введения серьезных экономических санкций против РФ. Было уменьшено культурное влияние России, запрещены российские телеканалы и соцсети, а также увеличено содействие использованию украинского языка в СМИ и школах. Была создана независимая Православная церковь Украины, что нанесло ощутимый удар по историческим претензиям Москвы к Киеву, и будет стоить русской церкви миллионов долларов в церковной собственности, а также резко подорвет ее мягкое воздействие в Украине.

Кроме того, украинскому лидеру удалось убедить Соединенные Штаты обеспечить Украину летальным оборонительными вооружениями и восстановить украинскую оборонную промышленность и восстановить украинские вооруженные силы.

Главным мотивом Путина является не столько избрание дружественного Кремлю президента, сколько дать понять любому будущему украинскому президенту, что отказ идти на уступки Кремлю приведет к политическому краху.

Путин ожидал, что Украина истощится под влиянием агрессии и дестабилизации со стороны России, и ему невыносима сама мысль о том, что его противник может выиграть еще один срок.

По оценке Службы безопасности Украины, с начала избирательного сезона Россия израсходовала сотни миллионов долларов для влияния и нарушения хода выборов в Украине.

Кремль стремился обострить политическую атмосферу, способствуя межэтническому и межконфессиональному конфликта, и обрисовав нынешнего президента как беспомощного лидера, который не в состоянии поддерживать порядок.

Россия также активизировала кибератаки против украинских чиновников и Центральной избирательной совета страны, которой она наносит удар на ежедневной, иногда почасовой основе, а также свою кампанию дезинформации в соцсетях.

Издание подчеркивает, что масштабы российского вмешательства в украинскую политику могут выглядеть маловероятными. Но не стоит недооценивать глубокое стремление Путина восстановить влияние на Украину, напоминает Politico.

Ранее сайт Сегодня писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах Путина по Украине и сообщил тревожную новость .

Также напомним, Порошенко рассказал, как Днепропетровская область сорвала планы Путина в Украине . Он напомнил, что Кремль хотел создать "Днепропетровскую народную республику", но ничего не получилось.

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Тег Путин, Порошенко, кремль, планы, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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