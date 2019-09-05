Не стоит опасаться "нормандского формата": эксперт объяснил отношение Запада к России

Петр Бурковский опроверг мнение, что будущие «нормандские» переговоры могут быть опасны для Украины

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Переговоры на саммите в "нормандском формате", которые должны в будущем состояться на уровне президентов, для Украины не только безопасны, но и необходимы. Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский в комментарии сайту "Сегодня" назвал причину.

После встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и прозвучавших в ходе нее комплиментов в адрес российского президента, в нашей стране стали говорить, что встреча в "нормандском формате" может быть опасна для Украины, поскольку Запад может сыграть на стороне России.

"Мы должны понимать, что Украина, Германия и Франция не признают ни аннексии Крыма, ни оккупации Донбасса, они владеют информацией, что российские войска как присутствовали на оккупированном Донбассе в 2014 году, так и сейчас присутствуют. А с другой стороны будет сидеть Россия, которая говорит, что "ихтамнет", которая пребывает под санкциями ЕС и США. В таком формате проводить переговоры для Украины не только безопасно, но и нужно", – отмечает Петр Бурковский.

Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Отметим, что пока нет даты встречи "нормандской четверки" на высшем уровне, но участники переговоров активно обсуждают возможность встречи.

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