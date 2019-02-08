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"Не стоит подыгрывать злу": Геращенко припомнила ОБСЕ российские "выборы" в Крыму

Сегодня, 12:10

В ОБСЕ раскритиковали решение Киева не пускать россиян наблюдать за выборами в Украине, на что последовал жесткий ответ

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook
"Не стоит подыгрывать злу": Геращенко припомнила ОБСЕ российские "выборы" в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d54/cd0/5c5d54cd0cf6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d54/cd0/5c5d54cd0cf6a.jpg Политика В ОБСЕ раскритиковали решение Киева не пускать россиян наблюдать за выборами в Украине, на что последовал жесткий ответ

В ответ на негативную реакцию ОБСЕ на недопуск российских наблюдателей на выборы в Украину, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила, как эта организация проигнорировала незаконность проведения российских выборов в оккупированном Крыму и их фальсификацию. Об этом она написала в Facebook.

"В свою очередь украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о фальсификации и незаконных выборах в аннексирована Крыму. Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи (Россией) Крыма", – написала политик.

Геращенко пообещала, что на последующих встречах с участием ОБСЕ и других международных партнеров украинская сторона будет регулярно напоминать об этом. Также ее возмутило то, что Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ не достаточно выполняет свои обязанности в Украине.

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"Не меньшее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ ОБСЕ не мониторит политику безопасности и гуманитарной ситуации в Керченском проливе и в Крыму, и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украинско-российской границы. Мы и в дальнейшем будем выдавливать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И (будем) напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации", – написала вице-спикер Рады.

Как мы писали, в МИД Украины озвучили позицию по российским наблюдателям на выборах. Спикер ведомства Екатерина Зеленко напомнила, что ранее БДИПЧ справлялось с наблюдением за выборами и без участия граждан конфликтующих стран. Она подчеркнула, что в 2018 году украинских наблюдателей не было на российских президентских выборах.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство.

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Тег Россия, выборы, обсе, Геращенко, наблюдатели

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