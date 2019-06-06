"Не стрелять в ответ": в Раде жестко восприняли позицию Украины в Минске

Парубий пообещал не допустить капитуляции украинцев перед российским агрессором и обратился к Зеленскому

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал президента Владимира Зеленского за поручение представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме вынести предложение не открывать огонь в ответ на фронте.

После открытия утреннего пленарного заседании парламента он заявил, что, если украинские военные не будут давать отпор боевикам, то потерь среди защитников Украины станет еще больше.

"Когда наши военнослужащие не отвечают на огонь агрессора, то наших погибших становится все больше. И я хочу сообщить новоизбранному президенту Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляцию украинцев перед российским агрессором", – сказал Парубий.

Спикер Рады призвал президента "скорректировать свою позицию".

"Капитуляции мы не допустим", – подчеркнул он.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись переговоры и были достигнуты новые договоренности. Как заявил представитель России Борис Грызлов, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

В свою очередь Леонид Кучма заявлял, что для демонстрации перед всем миром, что есть стремление к прекращению огня на востоке Украины, "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения".

В свою очередь представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил снятие блокады с ОРДЛО.

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