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"Не теряйте времени": Зеленский призвал брать дешевые кредиты (видео)

4 февраля, 17:46

Дешевые кредиты призваны оставить отечественный бизнес в Украине и вернуть тех, кто уехал

Президент Владимир Зеленский посетил государственный банк "Укргазбанк", чтобы лично ознакомиться с новой программой кредитования бизнеса под 5-9%. Он призвал украинцев пользоваться дешевыми кредитами и открывать/расширять бизнес. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как я и обещал, начинаем выдавать доступные кредиты малым предпринимателям – по ставкам, которых в Украине, наверное, и не видели: 5, 7, 9%. Сегодня побывал в банке-партнере, чтобы убедиться воочию, как идет процесс", – написал он.

Зеленский рассказал, что в банке познакомился с предпринимателем, который создает учебные заведения будущего – "школы робототехники", то есть современные, инновационные комплексы для развития детей.

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"Для этого проекта он и пришел получить кредит по нашей программе "Доступные кредиты". И он не единственный: со вчерашнего дня в этом банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто-то хочет строить, кто-то обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную клинику. Говорят – ставки для людей. Услышать это было главным для меня. Надеюсь, эта программа привлечет наш бизнес оставаться в Украине, а тех, кто уехал – вернуться домой", – отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, теперь государство будет не мешать бизнесу, а помогать развиваться. Он призвал украинских предпринимателей идти за дешевым кредитом.

"Программа уже работает в четырех банках-партнерах. Поэтому не теряйте времени – заходите на 5-7-9.gov.ua и начинайте или расширяйте свой бизнес. Иногда мы мечтаем о шанс изменить жизнь к лучшему. Возможно, этот шанс открылся именно сегодня и именно для вас", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее правительство приняло постановление о запуске программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн. Позже в Минфине раскрыли детали новой программы доступных кредитов для бизнеса.

В свою очередь глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что бизнес заинтересовался новой кредитной программой.

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бизнес кредиты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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