Не только Зеленский: пять известных киноактеров в большой политике

Клинт Иствуд поддерживал мелкий бизнес и развивал туризм, а Колюш чуть не стал президентом Франции шутки ради

Клинт Иствуд - знаменитый актер, кинорежиссер и бывший мэр небольшого городка в Калифорнии. Фото: AFP.

Не только Зеленский: пять известных киноактеров в большой политике Алексей Росовецкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b76/87e/5cab7687e35a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b76/87e/5cab7687e35a8.jpg 2019-04-09T09:49:00+03:00 Политика Клинт Иствуд поддерживал мелкий бизнес и развивал туризм, а Колюш чуть не стал президентом Франции шутки ради

Не только в Украине, но и за ее пределами взгляды прикованы к предстоящим дебатам кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Симпатики Зе приводят в пример успешные политические карьеры таких актеров, как Арнольд Шварценеггер или Рональд Рейган, чье имя дало название феномену "рейганомики", и ставят в пример исландского комика Йона Гнарра, который оказался неожиданно эффективным управленцем на посту мэра Рейкьявика. Но это, конечно же, не единственные случаи, когда актеры находили себя в политике – причем довольно успешно.

Итальянский порнодепутат Чиччолина

Наверное, самая демократичная страна мира – это Италия, где депутатом парламента может стать не просто актер или актриса, а актриса фильмов для взрослых. Попросту говоря, жесткого порно: на Википедии есть даже отдельный раздел, посвященный разновидностям сексуальных практик, которым предавалась на камеру порнозвезда. Стоит отметить, что среднестатистический читатель может и не знать значения всех упоминаемых слов. Обогащая словарный запас, немудрено разок-другой вздрогнуть.

Илона Сталлер, более известная как Чиччолина – именно под этим псевдонимом уроженка Будапешта стала итальянской звездой порнофильмов, параллельно сьемкам в залихватских фильмах активно занималась политикой. Так, в 1979 году Илона была избрана ведущим кандидатом от Lista del Sole, первой итальянской партии зеленых. В 1985 году она перешла в Partito Radicale (Радикальная партия, выступавшая против распространения атомной энергии и членства в НАТО – и "за" права человека и помощь голодающим во всем мире).

А в 1987 году наступил ее звездный час: Илона Сталлер успешно баллотировалась в итальянский парламент от римского округа Лацио, набрав около 20 000 голосов – причем заняла на этих выборах второе место среди кандидатов Радикальной партии, уступив только лидеру партии Марко Паннелла. Однако на второй срок переизбрана не была, что не удивительно: несмотря на то, что Илона Сталлер за пять лет работы в парламенте лично инициировала 12 законодательных актов, ни один из них не был принят. Что это были за акты, легко можно представить.

Чиччолина скандально прославилась неприличным предложением Саддаму Хуссейну в обмен на мир на Ближнем Востоке, в 1991 году стала одним из организаторов политического движения Partito dell’Amore ("Партии любви"), а в 2004 году баллотировалась в мэры Милана, но безуспешно. В сентябре 2011 года стало известно, что порнозвезда уходит из политики на пенсию: государство назначило ей пожизненные выплаты в 3 тыс. евро ежемесячно.

Несостоявшийся президент Франции Колюш

Зрители старшего поколения могу помнить актера Колюша (псевдоним Мишеля Колюччи) по фильмам "Инспектор-разиня" и "Банзай", которые прокатывались в советских кинотеатрах. На родине Колюш был известен не только ролями в успешных комедиях, но еще и комическими скетчами на радио и ТВ, в которых он откровенно издевался над политиками. Так что когда осенью 1980 Колюш заявил о своем намерении включиться в гонку за президентский пост, это восприняли как очередную шутку. Замерили рейтинги – стало не до смеха: проголосовать за Колюша готовы были 11% французов.

Как пишет издание ВВС Украина, Колюш пошел в политику не от хорошей жизни: из-за шуточек в адрес президента Франции Жискара д'Эстена у актера возникали проблемы с выходом в эфир – это к вопросу о том, есть ли на западе цензура в СМИ. Впрочем, шутки Колюша безобидными не назовешь. Вот, например: "Месяц года, когда политик говорит меньше глупостей – это февраль, так как в нем 28 дней".

В декабре 1980 года рейтинг Колюша достигает 16%. Для сравнения: у ближайших конкурентов, президента д'Эстена, 32%, а у социалиста Франсуа Миттерана, часть электората которого радостно переметнулась к Колюшу – 18%. Среди рабочих он популярнее, чем лидер коммунистов Жорж Марше (14%).

"Они нас держат за идиотов, так проголосуем же за идиота", – призывал комик.

Остальные участники предвыборной гонки пишут ему официальные письма с просьбой снять свою кандидатуру с выборов, но тщетно. Ультраправая организация "Честь полиции" угрожает Колюшу убийством – он не боится. Его поддерживают сатирическое издание Charlie Hebdo, печально известное терактом 2015 года, в ходе которого было убито 10 членов редакции, социолог Пьер Бурдье и знаменитый философ Жиль Делез. В это же время, под предлогом того, что Колюш проводит предвыборную агитацию, в этот период окончательно ему запрещают все выступления на радио и ТВ.

Это одно из объяснений того, почему Колюш 16 марта 1981 года заявил о своем выходе из гонки: она могла стоить ему карьеры. В результате комик поддержал кандидатуру Франсуа Миттерана, который и победил летом 1981 года с 51% голосов. В политику Колюш больше не возвращался, занимаясь благотворительностью и своим главным делом в жизни – актерством.

Мы так любим министра Гленду Джексон

Многие актрисы получали "Оскары" и "Тони", некоторым удавалось становиться лицами своей эпохи – но только Гленде Джексон повезло стать персонажем живого классика литературы, Хулио Кортасара. И хотя в рассказе "Мы так любим Гленду" фамилия главной героини-актрисы Ларсен, а не Джексон, намек более чем прозрачен.

Если среди мужчин лицом нового британского кино определенно был Майкл Кейн, то среди актрис это, конечно же, Гленда. Она тоже вышла из рабочего класса и сделала карьеру, о которой еще 20 лет назад девушки из ее среды могли только мечтать, и точно также умела сочетать интеллект с сексуальностью, утонченный стиль с раскованностью. Не верите – посмотрите "Проклятое воскресенье", "Влюбленных" женщин" и "Высший класс".

Гленда Джексон пришла в большую политику из-за Маргарет Тэтчер – политика, который, по мнению актрисы, своей деятельностью уничтожала Британию. В апреле 2013 года, выступая в Парламенте с речью по поводу кончины Железной леди, Гленда Джексон обвинила ее в высоком уровне безработицы в Британии и серьезной проблеме с бездомными.

Левачка, как и полагается всякому уважающему себя шестидесятнику на Западе, она избиралась от Лейбористской партии в парламент в 1992 году, где стала теневым министром транспорта. Пять лет спустя по итогам выборов 1997 года вошла в состав правительства Тони Блэра в качестве госсекретаря (заместителя министра) по вопросам транспорта в Лондоне, оставаясь на традиционном левом крыле партии, в частности, критикуя политику правительства лейбористов за повышение оплаты высшего образования в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Разумеется, Гленда Джексон активно критиковала войну в Ираке. Была переизбрана в парламент в мае 2010 года с перевесом в 42 голоса, но в 2000 году проиграла выборы на пост мэра Лондона Кеннету Ливингстону.

Отказавшись от идеи попробовать себя в качестве премьер-министра страны, в 2015 году Гленда Джексон вернулась на сцену. Говорят, что когда на сцене театра "Олд Вик", произнося монологи короля Лира, она упоминает о "продажных политиках", зрители радостно смеются.

Хороший, плохой и злой градоначальник Клинт Иствуд

Глядя на то, как герой Зеленского в "Слуге народа" упоительно расстреливает народных избранников из автомата, легко понять надежды его электората. В 1986 году жители небольшого калифорнийского города Кармел-бай-зе-си тоже поверили в то, что парень, который на экране легко решает все проблемы с пистолетом в руке, уж как-нибудь не растеряется в нелегком деле муниципального управления.

Такое было еще в диковинку даже для Америки: хотя страной вот уже пять лет рулил актер Рональд Рейган, не будем забывать, что его актерская карьера, в общем, не удалась: он снимался преимущественно в малобюджетных фильмах, из которых всего парочка картин стали популярными: "Кингс роу" и "Дорога на Санта-Фе". Только через 4 года рестлер Джесси Вентура станет мэром Бруклин-парка, а то, что его партнер по фильмам "Хищник" и "Бегущий человек" в 2003 году будет избран губернатором Калифорнии, не могло прийти в голову даже Филиппу Дику.

Кстати, вполне возможно, что именно благодаря Вентуре, который в 1999 году стал губернатором Миннесоты, Железный Арни и двинул в политику.

Кармел-бай-зе-Си – небольшой городок на полуострове Монтерей, штат Калифорния, с населением всего 4 тыс. жителей: преимущественно состоятельная публика из артистической богемы, плюс сообщество художников.

На должности мэра Клинт Иствуд запомнился не только тем, что собирал толпы папарацци и журналистов, которые приезжали специально поглазеть на Грязного Гарри в кресле градоначальника – собственно говоря, утомленные этими набегами местные жители вздохнули с облегчением, когда актер не стал баллотироваться на второй срок. Он запретил жечь на пляже Кармел Бич костры, а сам пляж привел в порядок, возводил общественные туалеты и создавал удобные паркинги для туристов. Пристроил к городской библиотеке дополнительный корпус. Чего он не успел – так это добиться запрета на продажу в городке фаст-фуда, речь о так называемом "Законе о стаканчике мороженого": Клинт Иствуд как мог поддерживал местный малый бизнес.

Опыт муниципального управления привел к интересному эффекту: карьера Клинта Иствуда как кинорежиссера получила новый толчок. Постановщик нескольких крепких фильмов, но не хватающий с неба звезд, Иствуд после того, как оставил кресло мэра, в режиссерском кресле снимает ряд таких прославленных шедевров как "Птица", "Непрощенный" и "Мосты округа Мэдисон". С тех пор Иствуд-режиссер стабильно номинируется на "Оскары".

Посол из "Синей птицы" Ширли Темпл

"С ее улыбкой может поспорить разве что улыбка Рузвельта или Моны Лизы", — пишет журнал "Сеанс" о Ширли Темпл в годы ее расцвета, когда карьера девочки-актрисы была на самом пике.

А уже в 12-летнем возрасте актерская карьера была практически закончена. Хотя еще до середины шестидесятых актриса, столь непосредственно изображавшая на экране умилительную сиротку (если сцены с Ширли снимали с первого дубля, то великому Кларку Гейблу требовалось пять-шесть), будет пытаться найти себя на телевидении.

Впрочем, фильмы с ее участием навсегда останутся в истории Голливуда его "Золотой эпохи", который, как известно, совпал с Великой Депрессией: недостаток хлеба компенсируется зрелищами.

В политике актриса-вундеркинд оказалась, в общем-то, случайно: второго супруга Темпл, офицера разведки, перевели в Вашингтон, на новом месте она организовывает сбор средств в пользу республиканцев, и пошло-поехало. Так, Ширли Темпл стала первой женщиной, которая баллотировалась в сенат в 1967 году, и хотя ей не удалось стать первой женщиной-конгрессменом в истории США (она заняла второе место с 22,44%), она стала первой женщиной – руководителем протокола в Государственном департаменте. Кроме прочего, на этой должности Темпл отвечала за организацию инаугурационного бала президента Джимми Картера.

Кроме того, Темпл работала послом: с 1974 по 1976 года в Гане, и с 1989 по 1992 – в Чехословакии, где всячески поддерживала Вацлава Гавела, в частности, сопровождала его во время первого визита в Вашингтон в качестве новоизбранного президента.

Любопытно, что Ширли Темпл дважды оказалась в Чехословакии в переломный для страны момент. В 1968 году, когда в Прагу входили советские танки, она была в стране в составе американской общественной организации и, скрываясь на крыше гостиницы, видела, как советский солдат застрелил на улице безоружную женщину. По словам Ширли Темпл, это кошмарное воспоминание осталось с ней до конца жизни.

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