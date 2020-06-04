"Не убил – уже хорошо": Зеленский из лука подстрелил "кабана" (видео)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Каменец-Подольский приехал в местную старинную крепость. Перед встречей с представителями туристической отрасли он пострелял из лука. Соответствующее видео опубликовано Офисом президента в Facebook.

Глава государства проходил возле тира в крепости и ему предложили попробовать свои силы, на что он дал согласие. Мишенью президента стало изображение кабана. В итоге он смог "подстрелить" кабана в ногу. Ему сообщили, что обычно с первого раза почти ни у кого не выходит попасть в мишень.

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"Не убил – уже хорошо. Убивать нельзя", – пошутил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 июня Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками. Он посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

А сегодня, рано утром 4 июня, Зеленского "поймали" на пробежке, и он рассказал журналистам о своих занятиях спортом, что любит кушать на завтрак, и удивил тем, сколько пьет кофе.

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