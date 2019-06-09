Не успевают подготовиться: эксперт рассказал о проблеме избирательной кампании

По мнению Андрея Еременко, не хватает времени ни на технологии, ни на продуманную кампанию

Фото: Сегодня

Эксперты сайта "Сегодня" в один голос утверждают, что ожидать чего-то нового, особенного от отечественных политических сил на этих парламентских выборах не стоит.

"Новые "фишечки" не успеет разогнать даже "Слуга народа". Какие фишечки? Сейчас политсилы не могут договориться о простых вещах, которые по умолчанию нужно иметь на старте, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Андрей Еременко.- Они даже технологически не успевают подготовиться. Не говоря уже о том, чтобы продумать и реализовать какую-то серьезную осмысленную кампанию. Самый серьезный шаг, который мы, возможно, увидим на этих выборах – объединение партий и политсил".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Сложности выборов: с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских".

Напомним, избирательная кампания может быть отменена, если Конституционный суд примет решение в пользу истца о неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Об этом написала в Facebook координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

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