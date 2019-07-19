"Не вижу смысла продолжать разговор": Зеленский отреагировал на отказ Парубия созвать Раду

Глава государства направил в ВР два письма по внеочередному заседанию парламента и получил два отказа

Фото: Сегодня

После отказа руководства парламента на требование президента созвать внеочередное заседание Верховной Рады, глава государства Владимир Зеленский заявил, что больше не будет иметь дела с нынешним созывом ВР. Об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу. После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор… Мы будем уже говорить с другим парламентом", – сказал он.

Кроме того, он разочарован тем, что так и не добился от нынешней Рады снижения проходного барьера на выборах в парламент по его законопроекту.

"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наших два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня", – добавил глава государства.

Отметим, что президент требовал провести внеочередное заседание парламента, чтобы еще до выборов депутаты приняли важные законопроекты. Как сообщали новости "Сегодня", Парубий в ответ на первое обращение Зеленского заявил, что внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом, сославшись на то, что возможно созвать внеочередную сессию парламента.

В свою очередь Зеленский снова потребовал внеочередного заседания Рады, и написал новое письмо Парубию, в котором объяснил свою позицию. Он напомнил, что, согласно календарному плану 10 сессии 8-го созыва, работа Рады заканчивается 19 июля. Поэтому президент имеет право созвать до этой даты внеочередной заседание Рады, а не сессию.

Однако на второе письмо президента спикер ВР также ответил отказом, призвав президента правильно составить предыдущее обращение и заменить в нем "внеочередное заседание" на "внеочередную сессию". И только в таком случае пообещал созвать депутатов в сессионный зал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Не вижу смысла продолжать разговор": Зеленский отреагировал на отказ Парубия созвать Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"