"Не волнуйтесь, я выжил": Сенцов написал письмо правозащитникам

По словам украинского режиссера, он чувствует себя намного лучше, чем месяц назад

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме к правозащитнику сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский правозащитник Николай Щур.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", – отметил он.

Щур процитировал письмо Сенцова: "Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо – я выжил".

Комментируя письмо, правозащитник констатировал, что "можно немного выдохнуть".

Он также уточнил, что письмо – от 29 октября.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информацию о выходе Сенцова из голодовки, однако официально подтвердить это в России сразу не смогли.

Кроме того, позже стало известно, что ему угрожали принудительным кормлением, если он не прекратит голодовку самостоятельно.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Сенцов регулярно принимает пищу под наблюдением медиков и выглядит здоровым.