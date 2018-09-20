Не все поддержали: как депутаты голосовали за изменение в Конституцию
Некоторые народные избранники показали свое мнение, как относятся к изменению Основного Закона
Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада поддержала президентский законопроект об изменениях в Конституции по закреплению курса Украины по членству в ЕС и НАТО.
Как известно, на сегодняшнем голосовании, после выступления президента Петра Порошенко с посланием к Раде, законопроект поддержал 321 народный избранник. Однако 29 нардепов проголосовали "против". Всего два депутата воздержались и 14 – не голосовали.
Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил депутатов за голосование и заявил, что данное решение – это удар под дых "пятой колонне". Он отметил, что Украина страхует себя на будущее от любых неожиданностей.
Как мы писали ранее, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.
Кроме того, из Конституции хотят выбросить норму, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.
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