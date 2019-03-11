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"Не занимайтесь ерундой": Бурбак жестко обратился к кандидатам в президенты

Сегодня, 13:10

Избирательная кампания превратилась в "ядерные бомбардировки" друг против друга, считают в "Народном фронте"

Максим Бурбак. Фото: "Народный фронт"
Максим Бурбак. Фото: "Народный фронт".
"Не занимайтесь ерундой": Бурбак жестко обратился к кандидатам в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/641/15b/5c864115b101b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/641/15b/5c864115b101b.jpg Политика Избирательная кампания превратилась в «ядерные бомбардировки» друг против друга, считают в «Народном фронте»

Кандидаты в президенты должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение". Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал политиков снизить градус противостояния во время предвыборной гонки. Об этом он сказал во время сегодняшнего Согласительного совета парламента, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок", так как Россия только и ждет междоусобных проблем внутри Украины.

"С каждым следующим днем ​​избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу – после выборов хоть потоп. Призываем вас: опомнитесь! Снизьте градус противостояния. Поймите, наконец, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке имеем реального общего врага, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее", – сказал Бурбак.

Политик напомнил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отказался от президентской гонки именно ради того, чтоб консолидировать патриотические силы и не допустить раздора

"Мы имеем моральное право требовать такого подхода и от вас всех. Помните об Украине, не занимайтесь ерундой. Ни на минуту не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет дестабилизации", – подчеркнул он.

Бурбак напомнил и субботние события с нападением активистов на полицию в Черкассах и Киеве, которые показывают, насколько напряжено общество от всей этой предвыборной истерии.

"Еще раз обращаюсь к кандидатам в президенты. Упаси вас Господь от попыток подкупа, фальсификаций, распространения лжи против оппонентов и другой грязи во время избирательной гонки. Инцидент в Киеве и Черкассах показал высокое напряжение в обществе. Последствия избирательных злоупотреблений могут быть тяжелыми и даже трагическими", – резюмировал руководитель "Народного фронта".

Как мы уже писали, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал кандидатов в президенты сдержаннее давать обещания. Экс-премьер просит участников президентской гонки не доводить общество до срыва из-за невыполнения обещаний.

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Тег выборы, кандидаты, Бурбак, народный фронт, выборы президента-2019

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