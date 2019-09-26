"Не ждите от нас пакостей": Лукашенко дал Украине важное обещание

Президент Беларуси гарантирует, что войска его страны никогда не будут стрелять по украинцам

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Украина не должна видеть в Беларуси угрозу своей национальной безопасности, заявил президент Александр Лукашенко, в очередной раз отметив дружественный характер отношений двух государств.

Об этом сообщает Белта.

"Мы не можем быть врагами вашего народа. И все наше руководство, и я как президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего президента, я никогда на это не пойду", – заверил он.

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Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на близкие отношения Минска с Москвой, Вооруженные силы Беларуси подчиняются только его приказам, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ напасть на Украину.

"Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными cилами Беларуси … Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали – я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей", – утверждает президент.

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Напомним, в прошлом году президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

Мы также писали, что президент Беларуси поддержал возвращение Донбасса в состав Украины и выразил готовность выделить миротворцев для контроля на украинско-российской границе.

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