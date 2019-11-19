Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)

Результаты и итоги переговоров двух лидеров в Мариинском дворце

Украинский президент Владимир Зеленский принял в Мариинском дворце в Киеве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который начал свой двухдневный визит в Украину.

Перед началом переговоров Бабиш сделал запись в Книге почетных гостей.

После встречи лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой Зеленскому задали не совсем стандартный вопрос, который касался его внешнего вида: почему президент пришел с заметной щетиной. Зеленский связал это с возвращением трех кораблей, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года.

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Среди других тем, которые поднимались – российская агрессия против Украины, в частности война на Донбассе и аннексия Крыма, саммит Нормандской четверки и выборы на оккупированных территорях.

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Чешский лидер заявил о поддержке Прагой Украину и ее народа, а также осудил российскую агрессию на востоке страны и незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, Бабиш пригласил Зеленского посетить заседание "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия) в Праге.

Перед встречей в Мариинском дворце премьер Чехии посетил украинско-чешский форум. Его сопровождали вице-премьер – министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей.

Напомним, что в ноябре Андрей Бабиш оказался в эпицентре "крымского" скандала – оказалось, что он скрывал своего сына Андрея Бабиша-младшего в оккупированном полуострове от чешских СМИ.

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