Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)

19 ноября, 16:15

Результаты и итоги переговоров двух лидеров в Мариинском дворце

Украинский президент Владимир Зеленский принял в Мариинском дворце в Киеве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который начал свой двухдневный визит в Украину.

Перед началом переговоров Бабиш сделал запись в Книге почетных гостей.

После встречи лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой Зеленскому задали не совсем стандартный вопрос, который касался его внешнего вида: почему президент пришел с заметной щетиной. Зеленский связал это с возвращением трех кораблей, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года.

Реклама

Среди других тем, которые поднимались – российская агрессия против Украины, в частности война на Донбассе и аннексия Крыма, саммит Нормандской четверки и выборы на оккупированных территорях.

В тренде
Прокуратура добивается ареста Олега Ляшко: все подробности
Фото: Facebook Олега Ляшко

Чешский лидер заявил о поддержке Прагой Украину и ее народа, а также осудил российскую агрессию на востоке страны и незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, Бабиш пригласил Зеленского посетить заседание "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия) в Праге.

Перед встречей в Мариинском дворце премьер Чехии посетил украинско-чешский форум. Его сопровождали вице-премьер – министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей.

Напомним, что в ноябре Андрей Бабиш оказался в эпицентре "крымского" скандала – оказалось, что он скрывал своего сына Андрея Бабиша-младшего в оккупированном полуострове от чешских СМИ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чехия переговоры встреча мариинский дворец Владимир Зеленский Андрей Бабиш

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залогПолитика
Олегу Ляшко сообщили о подозрении
Олегу Ляшко сообщили о подозренииПолитика
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17Политика
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответилПолитика
Прокуратура добивается ареста Олега Ляшко: все подробности
Прокуратура добивается ареста Олега Ляшко: все подробностиПолитика
Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)
Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...