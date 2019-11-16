Земельный вопрос испортил Раду: скандалы, обвинения и революционные законы недели в ВР

Фото: "Слуга народа" / Facebook

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Верховная Рада Украины ІХ созыва постепенно, но неумолимо приобретает привычный для законодательного органа Украины образ. Скандалы, отставки, блокирование трибуны, броуновское движение среди депутатского корпуса – все то, чем традиционно отличался украинский парламент во все годы независимости, понемногу начинает проявляться в Раде нового созыва. Единственное, что кардинально пока что отличает нынешний парламент от предыдущих, – крайне высокая эффективность, обеспеченная наличием монокоалиции. Но как долго будет держаться этот последний бастион – вопрос.

Яременко ушел с должности. Или почти ушел

Прошедшая пленарная неделя началась с отставок в парламенте, ими же и закончилась. В понедельник фракция "Слуга народа" рассмотрела заявление об отставке с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко. Как сообщалось ранее, Яременко, ставший фигурантом секс-скандала, а затем жертвой розыгрыша пранкеров, вынужден был пойти на такой шаг под давлением оппозиционных фракций.

Фракция не стала биться за своего депутата до последнего, а предпочла погасить скандал. Кто займет кресло Яременко, пока не известно. Как написала на своей странице в Facebook народный депутат Евгения Кравчук, во фракции пройдут внутренние праймериз, призванные определить преемника Яременко. Однако отставка главы комитета не была официально зафиксирована в парламенте, потому в начале недели Яременко еще проводил заседание. Что вызвало демарш оппозиционных фракций – с заседания демонстративно ушли представители "Европейской солидарности" и "Голоса".

Кабмин сменил представителя

Впрочем, главные скандалы с отставками разразились к концу недели. Катализатором стало голосование по принципиальному для президента и партии "Слуга народа" земельному вопросу. Накануне выяснилось, что далеко не все представители монокоалиции готовы поддержать решение, разрешающее продажу земли. По информации СМИ, из-за этого рассмотрение вопроса было даже отложено на день: голосов у партии не хватало. Убедить собственную команду в необходимости принятия проекта в парламент приезжал лично президент Владимир Зеленский, и это дало свои результаты. Но небольшая фронда проекту все же осталась.

Так, категорически отказалась поддерживать проект представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук. По информации СМИ, еще перед голосованием глава фракции Давид Арахамия предупредил Верещук о возможной отставке с поста в случае, если она проект не поддержит. Впрочем, комментируя ситуацию сайту "Сегодня", Арахамия исключил такое развитие событий. Сама же Верещук в разговоре с корреспондентом "Сегодня" дала понять, что угроза отставки исходит не от руководства фракции. Тем не менее своей позиции депутат не изменила. А в пятницу заявила о своем решении сложить полномочия представителя правительства в парламенте, акцентировав, что решение – ее инициатива.

"Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров Украины в парламенте, поскольку мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались", – отметила Ирина Верещук.

В пятницу поздно вечером стало известно, что Кабмин назначил нового представителя в Верховной Раде. Ею стала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

Первые потери "Слуг"

Но главным скандалом недели стали все же не отставки Яременко и Верещук. Впервые в истории нового парламента из партии власти были исключены два депутата – мажоритарщики Анна Скороход (избрана в округе №93, Киевская область) и Антон Поляков (округ №206). Парламентариев исключили "по совокупности" – оба депутата не отличались партийной дисциплиной, перманентно голосуя по принципиальным вопросам вразрез мнению фракции. "Последней каплей" стала их позиция по тому же земельному закону.

И если Поляков ушел довольно тихо, то Анна Скороход устроила в процессе настоящий скандал. В перерыве между ее голосованием (а точнее, не голосованием) за земельный закон правоохранителями по давнему запросу из РФ был задержан гражданский муж Скороход – гражданин России. После чего депутат с парламентской трибуны обвинила власть в репрессиях.

"По поручению одного из заместителей Администрации президента, одного из замов Генерального прокурора Касько, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале", – сказала Скороход.

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В ответ руководство фракции в лице Давида Арахамии опровергло обвинения Скороход, а ее саму обвинило во взяточничестве.

"То, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь, — это факт", – сказал Арахамия.

Скороход в долгу не осталась: получив "волчий билет" от фракции, тотчас начала рассказывать о всяких нехороших вещах, творящихся в монокоалиции. В частности, заявила, что депутаты помимо своей депутатской зарплаты получают по 5 тысяч долларов в конвертах. Трудно сказать, почему Скороход не заявляла об этом явно преступном факте ранее, но теперь, видимо, правоохранительным органам придется как-то реагировать на заявление – как минимум проверить, отвечает ли утверждение действительности.

Потеря двух депутатов стала не единственной для коалиции. На этой же неделе, и снова-таки после баталий вокруг принятия земельного закона, об уходе в оппозицию заявила фракция "Батькивщина". Нельзя сказать, что политсила Юлии Тимошенко и до этого демонстрировала беспримерное единение с монокоалицией: по многим вопросам "Батькивщина" имела свое собственное мнение, резко отличающееся от мнения "слуг народа". Но все же часто (особенно на первых порах) фракция Тимошенко голосовала с монокоалицией в унисон. Теперь же "земельный вопрос" поставил окончательную точку на романтическом "конфетно-букетном" периоде во взаимоотношениях самой старой парламентской политсилы и самой молодой.

… А законы – по расписанию

Скандалы, впрочем, не стали препятствием для эффективной работы парламента. Причем по-прежнему депутаты по некоторым вопросам демонстрировали элементы "турборежима". Так, если вопрос продажи земли вызвал бурные дискуссии и принимался действительно тяжело, то бюджет на 2020 год пролетел сквозь сессионный зал рекордно быстро. Пожалуй, впервые на памяти парламентских старожилов депутаты положили основной финансовый документ страны не "под елочку" или не в результате "всенощных бдений". И, хотя накануне рассмотрения документа Давид Арахамия рассказывал прессе, что монокоалиция предусмотрительно решила отвести на рассмотрение проекта целых два дня, по факту решение было принято за несколько часов.

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Так что у парламентариев было достаточно времени, чтобы уделить внимание другим важным законопроектам. Так, депутаты приняли пакет проектов, "сопровождавших" проект о разрешении на продажу земли. В частности, передали земли, находящиеся в госсобственности, территориальным громадам. Этим же документом были изменены полномочия Госгеокадастра и т.д. Были приняты ряд проектов, важных для создания оператора газотранспортной системы. Также парламент в первом чтении поддержал президентский законопроект, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

Конец недели ознаменовался еще одной громкой отставкой. В процессе рассмотрения проекте закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" (проект №2116) парламент принял поправку, по которой нынешнее руководство Госбюро, включая директора ГБР Романа Трубу, досрочно отправляется в отставку. Парламентарии аргументировали внесение данной поправки необходимостью перезагрузки Госбюро расследований.

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