Недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине: реакция постпреда РФ при ОБСЕ
Лукашевич считает, что Украина саботирует международный мониторинг
Решение Киева не допустить наблюдателей РФ в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на президентские выборы нарушает обязательства Украины в ОБСЕ и саботирует международный мониторинг.
Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене (Австрия).
"Заявления Киева грубейшим образом попирают основополагающие обязательства ОБСЕ в электоральной сфере и направлены, по сути, на саботирование международного мониторинга предстоящего 31 марта голосования", – сказал он.
Напомним, 6 февраля 2019 года Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. Законопроект запрещает наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора, а также лицам, которых Россия предложила в качестве наблюдателей отправить в Украину.
В Госдуме заявили, что поднимут этот вопрос во время сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
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