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Недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине: реакция постпреда РФ при ОБСЕ

Сегодня, 21:11

Лукашевич считает, что Украина саботирует международный мониторинг

Фото: МИД Украины / Facebook
Фото: МИД Украины / Facebook.
Недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине: реакция постпреда РФ при ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg Политика Лукашевич считает, что Украина саботирует международный мониторинг

Решение Киева не допустить наблюдателей РФ в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на президентские выборы нарушает обязательства Украины в ОБСЕ и саботирует международный мониторинг.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене (Австрия).

"Заявления Киева грубейшим образом попирают основополагающие обязательства ОБСЕ в электоральной сфере и направлены, по сути, на саботирование международного мониторинга предстоящего 31 марта голосования", – сказал он.

Напомним, 6 февраля 2019 года Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. Законопроект запрещает наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора, а также лицам, которых Россия предложила в качестве наблюдателей отправить в Украину.

В Госдуме заявили, что поднимут этот вопрос во время сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

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Тег обсе, Лукашевич, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

ТАСС

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