Неизвестные привезли гроб и венки в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий

В Национальном банке считают, что эта акция - попытка запугать руководство регулятора

На въезде в поселок, где проживает бывший глава Национального банка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки, а также плакаты с упоминанием Смолия. Фото в Twitter опубликовал экс-руководитель НБУ.

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"Украинский вечер. Без комментариев", – написал он.

Инцидент уже прокомментировали и в Нацбанке.

"Вполне вероятно, что эта акция, собственно, для нового председателя (НБУ) и предназначена. Однако цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы, наоборот, был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена", – говорится в заявлении пресс-службы.

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что главной проблемой НБУ, которая могла привести к желанию Смолия уволиться, стало не политическое давление, а построение коммуникаций.

3 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Смолия.

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Исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя будет первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

О том, что повлечет это решение, читайте в материале: "Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс".

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