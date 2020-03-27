Нельзя остановить экономику: Зеленский рассказал, какие законопроекты приоритетно должен принять парламент

«Надо очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть», - заявила глава государства

Среди приоритетных законопроектов, которые Верховная Рада Украины должна рассмотреть на внеочередном пленарном заседании, – внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год по борьбе с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику по тем или иным сокращениям, и обязательно – чтобы не пострадали наши люди", – сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что парламенту придется еще не раз рассматривать ряд законопроектов, связанные с поддержкой экономики Украины в условиях пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины соберется на заседание в понедельник, 30 марта. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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