Председательство России в Совбезе ООН: чего следует ждать

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Во время месяца председательсва России в Совете безопасности ООН украинские вопросы отойдут на второй план, но это хорошо для Украины. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала эксперт-международник Анна Шелест.

Кроме того, по ее словам, это хорошо и для России, ведь неоднозначное отношение к проблемам Украины среди стран-членов Совбеза могло бы блокировать работу организации.

"Россия как президент определила план работы Совбеза ООН на месяц. Она определила для себя приоритеты, среди которых – продолжения миссий в Африке, обзор ситуации с ИГИЛ. Россия запланировала две министерские встречи: первая – это сотрудничество ООН и региональных организаций в процессе миротворчества, второе – это ситуация в Африке, ведь известно, что сейчас РФ хочет вернуться в Африку как игрок. Россия не ставит Украину среди приоритетов, но где-то для нас это и хорошо. Ведь Россия как председательствующая страна могла бы продвигать какие-то свои идеи относительно Украины, например, того же языкового вопроса. Это хорошо и для России, ведь они понимают, что другие постоянные члены могут заблокировать обсуждение украинского вопроса, и работа может быть неэффективной", – считает Анна Шелест.

С позиции Украины главенствование России как страны-агрессора в организации, которая занимается вопросами безопасности, выглядит парадоксальным. Но исключение России из Совбеза ООН на данный момент является невозможным. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По его словам, Россию невозможно исключить из Совбеза ООН, так как, во-первых, довольно сложной и неоднозначной в глазах мирового сообщества выглядит ситуация с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Эксперт уверен, что Россию могли бы признать страной-агрессором, если бы российские регулярные войска открыто, в понимании реальной войны, вторглись на территорию Донбасса и вели там военные действия против украинской армии.

"Что касается Крыма, то, да, мир осудил его аннексию, но ситуация гибридная: зашли какие-то неизвестные люди, сложно доказать, что была прямая военная интервенция. Кроме того, вопрос незаконного референдума. Это не позволяет международному сообществу быть четким в своих определениях. Аннексия – это акт агрессии, но она бывает разной. Если бы это было прямое вмешательство, заходили, воевали и был сопротивление со стороны нашей армии, то тогда было бы так, что Россия воюет против Украины. Но ситуация очень гибридная. Поэтому не могут назвать ее агрессором и исключить из Совбеза", – продолжает эксперт-международник.

Кроме того, есть еще вторая причина, по которой Россию не могут исключить из организации, а именно то, что Россия является базовым элементом этой системы, которую олицетворяет Совбез ООН.

"Есть архитектура мировой безопасности, она возникла в 1945 году. И Россия как наследница СССР является одной из главных конструктивных опор этой системы. Поэтому есть определенные сложности с тем, чтобы применять к ней какие-то санкции. Сейчас вопрос реформирования ООН все больше обсуждается. Мир изменился. Если будет реформа ООН, то можно будет говорить о каком-то изменении отношения к России. Но, я не думаю, что реформа возможна, пока пять стран-учредителей, среди которых и Россия, имеют право вето", – дополняет Воля.

Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН, комментируя принятия закона об украинском языке, заявил, что именно Россия подрывает единство внутри Украины.

Кроме того, Совет безопасности ООН отреагировал на паспортизацию Донбасса. Члены организации обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

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