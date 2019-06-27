Нельзя развернуться и уйти: Разумков объяснил, почему Украине нельзя выходить из ПАСЕ

Разумков считает, что позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook.

Выход украинской делегации из ПАСЕ сейчас нецелесообразен. Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил эфире одной из украинских радиостанций. .

"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас с ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это не конструктивно. Поэтому решению, которое мы теперь имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – сказал он.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

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