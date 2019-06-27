Нельзя развернуться и уйти: Разумков объяснил, почему Украине нельзя выходить из ПАСЕ
Разумков считает, что позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события
Выход украинской делегации из ПАСЕ сейчас нецелесообразен. Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил эфире одной из украинских радиостанций. .
"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас с ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это не конструктивно. Поэтому решению, которое мы теперь имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – сказал он.
В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.
Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.
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