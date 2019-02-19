Немецкий журналист: Меркель больше помогает Путину, чем противостоит

Между канцлером ФРГ и президентом РФ нет симпатий, но как минимум есть "договоренность о ненападении", предположил Райтшустер

Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru..

Немецкий журналист: Меркель больше помогает Путину, чем противостоит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd1/762/5c6bd176201d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd1/762/5c6bd176201d4.jpg 2019-02-19T11:57:00+02:00 Политика Между канцлером ФРГ и президентом РФ нет симпатий, но как минимум есть «договоренность о ненападении», предположил Райтшустер

Хотя в мире и привыкли считать канцлера Германии Ангелу Меркель другом и адвокатом Украины, на самом деле вырисовывается картина, что она больше помогла президенту России Владимиру Путину в его агрессии против Украины и в противостоянии с Западом. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

"До недавних времен я думал, что она как-то противостоит Путину. Она много об этом говорила. Но сейчас у меня сомнения", – сказал он.

Журналист предложил обратить внимание не на высказывания немецкого канцлера в поддержку Украины и против агрессии России в мире, а именно на факты в судьбоносных для украинцев вопросах.

"Например, кто остановил Украину на пути в НАТО в 2008 году? Ангела Меркель. Кто сыграл решающую роль в том, что Украине не дали оружие после нападения России? Ангела Меркель. Еще пример – Минские соглашения. Можно считать, что там Ангела Меркель ограничила агрессию Россию, а можно считать, что она там закрепила российские позиции. Россия прекрасно живет с "Минском-2", им комфортно. Дальше – санкции. С одной стороны, она их продвигала. С другой стороны, санкции не критичны для Путина, они не опасны для РФ. Сейчас "Северный поток – 2". И это не все. Я могу рассказать и другие истории. Скажем, когда были протесты против посещения Путина, государственные немецкие СМИ это умалчивали. Когда была встреча с Путиным, вопросы ему задавать было нельзя. Меркель с ним говорила без переводчика. Германия выдала одного из главных обвиняемых в деле торговли наркотиками российским посольством в Аргентине, где была связь с Николаем Патрушевым (секретарь Совбеза РФ. – Ред.). Этот человек сказал, что все расскажет, как государство вовлечено в торговлю наркотиками, чтобы его только не выдавали в Россию. И вдруг он был выдан в РФ", – рассказал Райтшустер.

Журналист считает, что Путин может быть доволен действиями Меркель. Он напомнил также, что Путин не вмешивался в политическую борьбу в Германии.

"Не могу утверждать, но могу сделать предположение, между Меркель и Путиным нет симпатий, но как минимум есть договоренность о ненападении, политическая оттепель, – добавил журналист.

Читайте полный текст интервью с немецким журналистом Борисом Райтшустером.

Отметим, что Меркель регулярно выступала в поддержку Украины в противодействии российской агрессии, введению санкций и призывала к урегулированию российско-украинского конфликта. Так, например, перед Новым годом Меркель призвала Путина освободить захваченных украинских моряков.

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