Немецкий журналист о встрече Меркель с Путиным: "Позор и предательство Украины"

Сегодня, 11:20

Канцлер Германии и хозяин Кремля не стали называть вещи своими именами

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Трехчасовая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в загородной резиденции германского правительства Мезеберг (в 70 км к северу от Берлина), на которой поднимался вопрос войны на Донбассе, стала предательством интересов Украины.

Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер пишет на своей странице в Facebook.

"Это как во времена ГДР", – возмутился коллега, который сам еще пережил те времена, когда канцлер Шредер и Путин на совместной пресс-конференции в 2004 году в Москве не разрешили никаких вопросов. Сегодня точно так же произошло в Германии – на этот раз между Меркель и Путиным. Ни одного вопроса. Политика как секретное дело. Красный ковер для диктатора, критика, если вообще, с бархатными перчатками. Также в большинстве немецких СМИ. "Украинский кризис", "сепаратисты" на востоке Украины. Ни за что не называют вещи по имени. Главное – отвести взгляд. Это позор. И это предательство Украины", – делает резкий вывод журналист.

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Напомним, на встрече с Меркель Путин "забыл" о тысячах кадровых российских военных, воюющих на стороне боевиков, и сотнях единиц бронетехники, систем залпового огня и артиллерии, поставленных в террористические "ЛНР" и "ДНР" из России, заявив, что урегулирование "украинского кризиса" никак не продвигается, и заверил канцлера ФРГ в своей якобы заинтересованности в "нормандском формате".

Напомним, ранее немецкий журналист объяснил причину визита Путина к Меркель. По его мнению, президент РФ попытался убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом".
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Источник:

"Сегодня"

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