Остановить политические репрессии против Черновол: Арсений Яценюк обратился к президенту и генпрокурору

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в понедельник 13 апреля на своей странице в Facebook публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол.

Арсений Яценюк напомнил, что на 14 апреля, ГБР назначило допрос Татьяне Чорновил, обвинив ее как участницу Майдана: "Одно из абсурдных обвинений касается "препятствование деятельности "Партии регионов".

"Публично обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол. Президент Украины является гарантом соблюдения законности в стране. Генеральная прокурора осуществляет надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими досудебное следствие", – подчеркнул он.

Президент и генеральный прокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел, "в том числе политически мотивированные действия, направленные на нарушение прав гражданина", – подчеркнул лидер НФ.

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"Убежден, у заместителя директора ГБР Бабикова нет конфликта интересов с Татьяной Черновол. Это конфликт интересов господина Бабикова с правом, совестью и правдой", – отметил Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Татьяна Чорновил, член фракции "Народного фронта" в парламенте прошлого созыва – "человек бескомпромиссный в защите Украины, которая сделала слишком много для государства, чтобы ей простили враги".

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"Во время Майдана Таню пытались убить. Ее пробовали дискредитировать, когда в парламенте она занималась вопросом конфискации в пользу страны награбленного Януковичем. Россияне убили ее мужа на войне, Николая Березового, украинского защитника и героя. Таня получила военную специальность, чтобы иметь возможность с оружием в руках защищать свою землю", – написал Арсений Яценюк.

Татьяна Черновол – патриот своей страны, подчеркнул лидер НФ: "Судить и бросить в тюрьму ее стремится Янукович. Мести хочет его бандитская шайка, которую от руководства страной смел Майдан. Российские кураторы "пятой колонны" мечтают поквитаться за Майдан, унизив каждого украинца, растоптав память о нашей борьбе за свободу".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины должна отозвать подозрение Татьяне Черновол и требование применения меры пресечения.

Арсений Яценюк напомнил, что сейчас состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Обращаюсь к парламентским фракциям: "Европейской солидарности","Батькивщине", "Голосу", внефракционным и патриотическим депутатав монобильшенства с призывом не допустить политической расправы над Татьяной Черновол. Мы обязаны защитить Майдан и Украину" – отметил Арсений Яценюк.

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