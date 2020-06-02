"Необходимо достичь режима тишины": в Германии сделали заявление по Донбассу

Германия также пообещала Украине содействие, когда будет председательствовать в Совете ЕС

Министр иностранных дел Гайко Маас призывает к выполнению договоренностей по Донбассу и компромиссам противоборствующих сторон для достижения мира. Также он намекнул, что следующая "нормандская встреча" на уровне лидеров государств будет зависеть от ситуации с пандемией. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Он заверил, что Германия хочет помочь Украине, чтобы совместными усилиями достичь мира на Донбассе, а также подчеркнул важность защиты гражданского населения.

"Необходимо достичь режима тишины, как это предусмотрено Минскими договоренностями, которые стороны будут соблюдать. В деталях это очень сложно, мы это знаем, но это реально. Надо начинать там, где есть возможность, делать конструктивные шаги… Мы говорим уже давно о новых пунктах пересечения (линии разграничения на Донбассе. – Ред.). Лишь пять пунктов пропуска на 400 км линии соприкосновения – это очень мало и очень осложняет жизнь людей по обе стороны этой линии соприкосновения. Прагматически действовать возможно. Украина показала это в процессе разминирования, этот процесс надо продолжать", – сказал Маас.

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При этом немецкий министр отметил, что реализовать достигнутые в "нормандском формате" парижские договоренности можно только при условии уступок от всех сторон. Что касается нового саммита "Нормандской четверки" в Берлине, то "все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией".

Он также пообещал содействие Украине, когда Германия начнет председательствовать в Совете ЕС (вторая половина 2020 года).

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"Для нас во время председательства (в Совете ЕС. – Ред.) будут важными отношения со странами "Восточного партнерства". Мой коллега из Франции также это видит. Украина будет важным аспектом, поэтому мы не только продолжаем поиск путей достижения мира в Украине, это касается также экономических реформ в Украине. Во время председательства мы будем заниматься этими вопросами", – резюмировал Маас.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже комментировал переговоры в Берлине по Донбассу. По его словам, украинская сторона предоставила доказательства немцам о присутствии российских военных на востоке нашей страны.

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В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине встретился с министром обороны Германии. Он вместе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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